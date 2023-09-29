Никита Щитов: «Гусев и Уил очень классно играют. В большинстве они не оставляют шансов соперникам»

Теги Авангард Никита Щитов КХЛ Никита Гусев Динамо Джордан Уил Хоккей

Никита Щитов оценил выступление Никиты Гусева и Джордана Уила.

Экс-защитник высказался в преддверии матча «Динамо» с «Авангардом». 

«Я считаю «Динамо» фаворитом в этом матче. Очень классно играют Гусев и Уил, они в большинстве не оставляют шансов соперникам.

Омск же пока проигрывает, у них последнее поражение было с крупным счетом. Поэтому «ястребы» подойдут к поединку с бело-голубыми полностью готовыми и отмобилизованными.

Но я думаю, что «Динамо» сегодня победит», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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