Никита Щитов: «Гусев и Уил очень классно играют. В большинстве они не оставляют шансов соперникам»
Никита Щитов оценил выступление Никиты Гусева и Джордана Уила.
Экс-защитник высказался в преддверии матча «Динамо» с «Авангардом».
«Я считаю «Динамо» фаворитом в этом матче. Очень классно играют Гусев и Уил, они в большинстве не оставляют шансов соперникам.
Омск же пока проигрывает, у них последнее поражение было с крупным счетом. Поэтому «ястребы» подойдут к поединку с бело-голубыми полностью готовыми и отмобилизованными.
Но я думаю, что «Динамо» сегодня победит», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
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