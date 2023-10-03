Пашков о Гусеве в «Динамо»: «При нынешнем уровне КХЛ на мастерстве можно выехать, даже попадая в функциональные ямки»
Александр Пашков положительно оценил игру форварда «Динамо» Никиты Гусева.
31-летний нападающий набрал 16 (5+11) очков в 13 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Удивлены стартом «Динамо», которое возглавляет Западную конференцию?
– Старт бело-голубых вызывает оптимизм – пусть пока и сдержанный. Летом говорилось о том, что клуб хорошо провел селекцию, но не было уверенности, что это почувствуем уже в сентябре.
В исполнении «Динамо» уже были хорошие, цельные матчи. Недавние 6:0 с Омском – одна из таких игр. Меня она и порадовала, и удивила.
– Кого отметите?
– Хочется следить за молодежью, отмечать ее, но пока «Динамо» – это прежде всего опытные легионеры плюс Гусев. Вроде бы все знают, как первую пятерку «Динамо» закрывать, но она все равно от игры к игре делает результат.
– Не все летом верили в Гусева в «Динамо»...
– Пока к Никите – никаких вопросов. Играет умно, стабильно, на команду. Добавил той хитринки, которой «Динамо» так не хватало. Ну и партнеры у него отличные – прежде всего Уил.
– Выдержит ли Гусев 68-матчевый сезон?
– У Никиты есть мастерство, этим в лиге не все могут похвастаться. На нем можно выехать, даже попадая в функциональные ямки. При нынешнем уровне КХЛ, – считает олимпийский чемпион.
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