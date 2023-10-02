СКА выменяет Серебрякова у «Адмирала» на Бучельникова, Иванова и денежную компенсацию («СЭ»)

СКА выменяет Никиту Серебрякова у «Адмирала» на двух игроков.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», переход вратаря в может быть объявлен официально в ближайшее время.

Клуб из Владивостока получит денежную компенсацию, а также 19-летнего вратаря Сергея Иванова и 20-летнего нападающего Дмитрия Бучельникова.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний Серебряков провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48. Напомним, он был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.

В активе Иванова 3 матча, в которых он отбил 95,7% бросков при коэффициенте надежности 1,18.

Бучельников не играл за СКА в нынешнем сезоне КХЛ. В ВХЛ на его счету 12 (3+9) баллов в 10 играх.