СКА выменяет Серебрякова у «Адмирала» на Бучельникова, Иванова и денежную компенсацию («СЭ»)
СКА выменяет Никиту Серебрякова у «Адмирала» на двух игроков.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», переход вратаря Никиты Серебрякова в СКА может быть объявлен официально в ближайшее время.
Клуб из Владивостока получит денежную компенсацию, а также 19-летнего вратаря Сергея Иванова и 20-летнего нападающего Дмитрия Бучельникова.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний Серебряков провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48. Напомним, он был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.
В активе Иванова 3 матча, в которых он отбил 95,7% бросков при коэффициенте надежности 1,18.
Бучельников не играл за СКА в нынешнем сезоне КХЛ. В ВХЛ на его счету 12 (3+9) баллов в 10 играх.
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