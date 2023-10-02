СКА выменяет Серебрякова у «Адмирала» на Бучельникова, Иванова и денежную компенсацию («СЭ»)

Теги СКА возможные переходы КХЛ Никита Серебряков Адмирал Спорт-Экспресс Дмитрий Бучельников Сергей Иванов Хоккей

СКА выменяет Никиту Серебрякова у «Адмирала» на двух игроков.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», переход вратаря Никиты Серебрякова в СКА может быть объявлен официально в ближайшее время.

Клуб из Владивостока получит денежную компенсацию, а также 19-летнего вратаря Сергея Иванова и 20-летнего нападающего Дмитрия Бучельникова

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 27-летний Серебряков провел 6 матчей, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,48. Напомним, он был признан лучшим вратарем сезона-2022/23 в КХЛ.

В активе Иванова 3 матча, в которых он отбил 95,7% бросков при коэффициенте надежности 1,18.

Бучельников не играл за СКА в нынешнем сезоне КХЛ. В ВХЛ на его счету 12 (3+9) баллов в 10 играх.

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31 комментарий

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Pasha0403
это ска обязан проиграть весной Минскому Динамо в 1м раунде🙂
+27
-4
+23
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Machine Head
Иванов же уже был новым Набоковым ! Бггг . В какой лиге Мира есть еще такой бардак ?
+10
-2
+8
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Кирилл Кондратьев
наверное, выскажу не самое популярное мнение, но на мой взгляд обмен весьма адекватный. Адмирал получил одного из самых перспективных вратарей страны. Иванов по своему году был всегда лучшим. В КХЛ в этом сезоне он самый молодой вратарь, который сумел провести игры и весьма успешно. В Адмирале играют от обороны, и в этой системе даже весьма средний Хомченко не сильно теряется. А Иванов при доверии и его потенциале может в будущем стать сильнее Серебрякова. И еще не известно как тот же Серебряков покажет себя в том же СКА, где команда играет в более открытый хоккей. Бучельников тоже весьма талантливый, и уже перерос ВХЛ, и при том же доверии может раскрыться не меньше Гутика. У Адмирала как раз с глубиной состава не особо все хорошо, как у того же СКА. И сломайся кто из лидеров атаки и уже будут проблемы. Плюс и денюжка лишней не будет. В любом случае жизнь покажет, для кого этот обмен был ошибкой, а для кого победой. Но на бумаге менеджмент Адмирала понять можно
+8
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+8
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Андрей Андреев
Ответ Pasha0403
это ска обязан проиграть весной Минскому Динамо в 1м раунде🙂
Если минчане вообще там будут .
+6
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Венер Кучербаев
за молодого защитника Никишина СКА отвалил Спартаку 9 человек. а вратарь - это же пол-команды? тем более - взрослый, опытный и лучший в Лиге. вот и пусть отдают 2 звена. желательно ещё пол-Витязя, пол-Лады и пол-Сочи.
+4
-1
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Денис Садовой
ну блин, есть же вратари в команде, зачем брать ещё? сейчас и Плешков расстроится, и Серебряков не заиграет, а есть ещё Николаев, да и про Матссона не забываем.. или задача менять состав каждый месяц???
+3
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sd4fmwrvz8
😁😁😁помаринуют и в итоге уедет в Сочи или Витязь какой нибудь
+3
0
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Elegante
Хоть и болею за СКА, но уже противно, вот за это выдёргивание игроков других команд походу сезона
+3
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Red Eye
Ответ Marienburg
Никакого фейла, здесь не НХЛ. Они получили, что хотели, наверняка что-то и за кадром. Сильных игроков или молодёжь при обоюдном согласии с оными при желании подпишут. Получать нужное по обмену или на драфте необязательно
Иванов и Бучельников в аренду. Ну да, никакого файла.

"Сильных игроков или молодёжь при обоюдном согласии с оными при желании подпишут. Получать нужное по обмену или на драфте необязательно"

Что-что, простите? В этих словах есть какой то смысл?
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йозе марино
за лучшего вратаря прошлого сезона фигня, а не обмен..
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Sever12
Ответ Кирилл Кондратьев
наверное, выскажу не самое популярное мнение, но на мой взгляд обмен весьма адекватный. Адмирал получил одного из самых перспективных вратарей страны. Иванов по своему году был всегда лучшим. В КХЛ в этом сезоне он самый молодой вратарь, который сумел провести игры и весьма успешно. В Адмирале играют от обороны, и в этой системе даже весьма средний Хомченко не сильно теряется. А Иванов при доверии и его потенциале может в будущем стать сильнее Серебрякова. И еще не известно как тот же Серебряков покажет себя в том же СКА, где команда играет в более открытый хоккей. Бучельников тоже весьма талантливый, и уже перерос ВХЛ, и при том же доверии может раскрыться не меньше Гутика. У Адмирала как раз с глубиной состава не особо все хорошо, как у того же СКА. И сломайся кто из лидеров атаки и уже будут проблемы. Плюс и денюжка лишней не будет. В любом случае жизнь покажет, для кого этот обмен был ошибкой, а для кого победой. Но на бумаге менеджмент Адмирала понять можно
хрен ли толку, сейчас он не лучший а когда он им станет он опять окажется в СКА.Бучелтников ещё куда не шло, при доверии может и раскрыться, а Серебряков в СКА думаю не заиграет как и все предыдущие голкиперы которых СКА уволил.
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Dissident Aggressor
предложение, от которого нельзя отказаться
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Рузалия Лакербая
Вот и сказочке конец.Следующий кто-Торпедо?
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Red Eye
Ответ Marienburg
Смысл в отсутствии смысла оценивать трансферы по обычаям другого чемпионата
При чем тут какие то обычаи? Это по меркам КХЛ грабёж.
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Камбоджа134
Ответ Камбоджа134
Можно выпустить пятерку вратарей🤔
Пятерку тренеров…
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Xell
По мне лучше б в Ак Барс ушел а не в это днище. Ска это кладбище игроков причем давно.
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Elegante
Зачем он нужен? Сейчас Плешков классно играет
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Камбоджа134
Можно выпустить пятерку вратарей🤔
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Иван Буренков
Если жто правда, то Адмирала полностью проиграл - ребята, хоть и перспективные, но Владивостоку нужны игроки здесь и сейчас для борьбы за плей-офф!
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Sever12
Ответ Камбоджа134
Пятерку тренеров…
ну тренеров можно целую команду выпустить, с ртом их 16 там
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За наш футбол!
Ответ Кирилл Кондратьев
наверное, выскажу не самое популярное мнение, но на мой взгляд обмен весьма адекватный. Адмирал получил одного из самых перспективных вратарей страны. Иванов по своему году был всегда лучшим. В КХЛ в этом сезоне он самый молодой вратарь, который сумел провести игры и весьма успешно. В Адмирале играют от обороны, и в этой системе даже весьма средний Хомченко не сильно теряется. А Иванов при доверии и его потенциале может в будущем стать сильнее Серебрякова. И еще не известно как тот же Серебряков покажет себя в том же СКА, где команда играет в более открытый хоккей. Бучельников тоже весьма талантливый, и уже перерос ВХЛ, и при том же доверии может раскрыться не меньше Гутика. У Адмирала как раз с глубиной состава не особо все хорошо, как у того же СКА. И сломайся кто из лидеров атаки и уже будут проблемы. Плюс и денюжка лишней не будет. В любом случае жизнь покажет, для кого этот обмен был ошибкой, а для кого победой. Но на бумаге менеджмент Адмирала понять можно
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Red Eye
Это фейл Адмирала. За лучшего кипера лиги получили ничего. Ни молодёжи, ни просто сильных игроков.
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Marienburg
Ответ Red Eye
Иванов и Бучельников в аренду. Ну да, никакого файла. "Сильных игроков или молодёжь при обоюдном согласии с оными при желании подпишут. Получать нужное по обмену или на драфте необязательно" Что-что, простите? В этих словах есть какой то смысл?
Смысл в отсутствии смысла оценивать трансферы по обычаям другого чемпионата
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Sever12
Ответ Marienburg
Никакого фейла, здесь не НХЛ. Они получили, что хотели, наверняка что-то и за кадром. Сильных игроков или молодёжь при обоюдном согласии с оными при желании подпишут. Получать нужное по обмену или на драфте необязательно
что ты несёшь, это СКА получили что хотели, у них вообще большинство обменов такие что волей не волей напрашивается вывод что команды будто кто-то вынуждает отдавать им нужных игроков, какие-то подписание приплел. за кадром тут одно, то что адмирал нагнали вот и всё.
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Marienburg
Ответ Red Eye
При чем тут какие то обычаи? Это по меркам КХЛ грабёж.
Грабёж или нет можно оценивать, как минимум зная закулисные выгоды бенефициаров Адмирала. А нам даже размер официальной компенсации ещё не озвучили. При солидный сумме получится вполне неплохая сделка для моряков
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