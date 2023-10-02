Дмитрий Рябыкин: «Мечта Серебрякова практически сбылась – он хотел в СКА, у которого больше шансов на Кубок Гагарина. От Никиты будут ждать подвигов»

Дмитрий Рябыкин оценил возможный переход Никиты Серебрякова в СКА.

Планируется, что в «Адмирал» перейдут вратарь Сергей Иванов и нападающий Дмитрий Бучельников.

«Рад за Никиту Серебрякова – его мечта практически сбылась.

Он действительно очень хотел перейти в СКА. Тут и фактор Юрия Ключникова, с которым он работал в «Адмирале», и более высокий статус клуба, и эффект от игры за сборную под руководством Романа Ротенберга.

Очевидно, у петербуржцев гораздо больше шансов на успех в Кубке Гагарина. Теперь Никита будет бороться за главный трофей КХЛ. Для него это новый вызов.

При этом и болельщики, и специалисты, и партнеры будут ждать от него подвигов на новом уровне.

В «Адмирале» он очень высоко поднял планку. К тому же в СКА сейчас очень серьезная бригада голкиперов.

Молодой Плешков показывает отличную игру, есть еще сильные Маттссон и Николаев. Для КХЛ это фантастический состав вратарей.

Здесь надо будет с первых тренировок проявлять себя по полной программе. Уверен, что такой боец, как Никита, справится и будет прогрессировать еще стремительнее.

Нужно похвалить и «Адмирал», который, во-первых, не стал чинить препятствий игроку, отдавшему Владивостоку все, что мог, и даже больше, а, во-вторых, получил двух очень боевых проспектов, которым самое время проявлять себя на уровне КХЛ», – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.