Дмитрий Рябыкин: «Мечта Серебрякова практически сбылась – он хотел в СКА, у которого больше шансов на Кубок Гагарина. От Никиты будут ждать подвигов»

Теги СКА Дмитрий Рябыкин КХЛ Никита Серебряков Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Дмитрий Рябыкин оценил возможный переход Никиты Серебрякова в СКА.

Планируется, что в «Адмирал» перейдут вратарь Сергей Иванов и нападающий Дмитрий Бучельников.

«Рад за Никиту Серебрякова – его мечта практически сбылась.

Он действительно очень хотел перейти в СКА. Тут и фактор Юрия Ключникова, с которым он работал в «Адмирале», и более высокий статус клуба, и эффект от игры за сборную под руководством Романа Ротенберга.

Очевидно, у петербуржцев гораздо больше шансов на успех в Кубке Гагарина. Теперь Никита будет бороться за главный трофей КХЛ. Для него это новый вызов.

При этом и болельщики, и специалисты, и партнеры будут ждать от него подвигов на новом уровне.

В «Адмирале» он очень высоко поднял планку. К тому же в СКА сейчас очень серьезная бригада голкиперов.

Молодой Плешков показывает отличную игру, есть еще сильные Маттссон и Николаев. Для КХЛ это фантастический состав вратарей.

Здесь надо будет с первых тренировок проявлять себя по полной программе. Уверен, что такой боец, как Никита, справится и будет прогрессировать еще стремительнее.

Нужно похвалить и «Адмирал», который, во-первых, не стал чинить препятствий игроку, отдавшему Владивостоку все, что мог, и даже больше, а, во-вторых, получил двух очень боевых проспектов, которым самое время проявлять себя на уровне КХЛ», – сказал бывший тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.

7 комментариев

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Иван Буренков
Что-то многие "спикеры" так облизывает Серебрякова, как-будто Василевский, Шестëркин и Сорокин вместе взятые едут
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Uriah Heep
Кому реально нужен хоккей по Ротенбергу?! Странно читать это от Рябыкина. Опыт Подъяпольского ничему не учит?!
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Rer
как поет как. поет
+2
0
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vdksjs
Одним из условий потенциального назначения на пост ГТ Витязя является подлизывание СКА?
+1
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Machine Head
Красиво работает Рябыкин языком. Возможно, это шанс для безработного. В команде Крикунова, Артюхина, Назарова, Кожевникова пополнение.
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Shamarin
То не трожьте крикунова, он заслуженный, то в команду 👅 его записал. Флюгер ты наш)
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Elegante
Какой Кубок??????? Там Ротенберг своё тренерское мастерство оттачивать будет, хрен знает сколько лет(((((
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