6162 зрителя – средняя посещаемость матчей КХЛ в сентябре. Она выросла на 32% в сравнении с прошлым сезоном
6162 зрителя – средняя посещаемость матчей КХЛ в сентябре.
В сравнении с аналогичным показателем прошлого сезона (первого после отмены ковидных ограничений) средняя аудитория увеличилась на 1500 человек или на 32,1%.
Нынешний результат стал лучшим с 2019 года. В сезоне-2019/20 средняя посещаемость сентябрьских игр составила 6745 зрителей.
Лучшая средняя домашняя посещаемость на старте сезона у минского «Динамо» (12 799 зрителей, 5 домашних матчей).
В топ-5 также вошли СКА (11 932, 4 матча), «Авангард» (11 213, 6 матчей), «Сибирь» (10 187, 7 матчей) и «Ак Барс» (7 414, 7 матчей).
Худшая посещаемость – у выступающего в Мытищах «Куньлуня» (1020, 6 матчей). В четверку аутсайдеров также вошли «Спартак» (3570, 7 матчей), «Нефтехимик» (3055, 7 матчей) и «Витязь» (2326, 9 матчей).
Единственные клубы, проведшие все игры при 100-процентной заполняемости трибун – «Торпедо» (5500 зрителей, 7 матчей) и «Амур» (7100 зрителей, 3 матча).
Данные: Metaratings
Мне тоже не понятно, где болельщики
В Москве 3 команды в КХЛ + население 13 млн человек многонациональное.
Меня больше интересует, что с посещаемостью Локомотива, почему не 9000?
Сходи на хоккей и посмотри, кто посещает матчи. На хоккее ты редко увидишь армян, азербайджанцев, людей из стран Средней Азии, грузин, наших кавказцев
А тут только в здание зашёл и ты сразу на арене)