6162 зрителя – средняя посещаемость матчей КХЛ в сентябре. Она выросла на 32% в сравнении с прошлым сезоном

6162 зрителя – средняя посещаемость матчей КХЛ в сентябре.

В сравнении с аналогичным показателем прошлого сезона (первого после отмены ковидных ограничений) средняя аудитория увеличилась на 1500 человек или на 32,1%.

Нынешний результат стал лучшим с 2019 года. В сезоне-2019/20 средняя посещаемость сентябрьских игр составила 6745 зрителей.

Лучшая средняя домашняя посещаемость на старте сезона у минского « » (12 799 зрителей, 5 домашних матчей).

В топ-5 также вошли СКА (11 932, 4 матча), « » (11 213, 6 матчей), « » (10 187, 7 матчей) и « » (7 414, 7 матчей).

Худшая посещаемость – у выступающего в Мытищах «Куньлуня» (1020, 6 матчей). В четверку аутсайдеров также вошли « » (3570, 7 матчей), «Нефтехимик» (3055, 7 матчей) и «Витязь» (2326, 9 матчей).

Единственные клубы, проведшие все игры при 100-процентной заполняемости трибун – «Торпедо» (5500 зрителей, 7 матчей) и «Амур» (7100 зрителей, 3 матча).

Данные: Metaratings