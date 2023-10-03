6162 зрителя – средняя посещаемость матчей КХЛ в сентябре. Она выросла на 32% в сравнении с прошлым сезоном

Теги Ак Барс Авангард Сибирь Нефтехимик Витязь Амур Спартак Торпедо болельщики Динамо Минск КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

6162 зрителя – средняя посещаемость матчей КХЛ в сентябре.

В сравнении с аналогичным показателем прошлого сезона (первого после отмены ковидных ограничений) средняя аудитория увеличилась на 1500 человек или на 32,1%.

Нынешний результат стал лучшим с 2019 года. В сезоне-2019/20 средняя посещаемость сентябрьских игр составила 6745 зрителей.

Лучшая средняя домашняя посещаемость на старте сезона у минского «Динамо» (12 799 зрителей, 5 домашних матчей).

В топ-5 также вошли СКА (11 932, 4 матча), «Авангард» (11 213, 6 матчей), «Сибирь» (10 187, 7 матчей) и «Ак Барс» (7 414, 7 матчей). 

Худшая посещаемость – у выступающего в Мытищах «Куньлуня» (1020, 6 матчей). В четверку аутсайдеров также вошли «Спартак» (3570, 7 матчей), «Нефтехимик» (3055, 7 матчей) и «Витязь» (2326, 9 матчей). 

Единственные клубы, проведшие все игры при 100-процентной заполняемости трибун – «Торпедо» (5500 зрителей, 7 матчей) и «Амур» (7100 зрителей, 3 матча).

Данные: Metaratings

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26 комментариев

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Алексей Еремеев
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HockeyMan
Ответ Кино Музыка
Странная посещаемость Спартака. Учитывая популярность клуба в нем явно есть люди, занятые не своим делом.
Вообще Маркетинговый отдел старается. Много активностей на арене, хорошо ведут соц сети. Больший выбор абонементов за приемлемую цену, да и цены на билеты примерно в 2 раза дешевле, чем на ЦСКА.
Мне тоже не понятно, где болельщики
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Stas Politik
Ответ Кино Музыка
Странная посещаемость Спартака. Учитывая популярность клуба в нем явно есть люди, занятые не своим делом.
Странная посещаемость вообще у всех московских команд, и не только в хоккее. В том же футболе даже до введения фан айди тоже был полнейший мрак. В хоккее тоже регулярно вижу, как у ЦСКА, Динамо и Спартака очень низкие цифры. В Москве многим людям как будто просто все равно на спорт. С учётом населения в 13 млн человек, 4-5 тысяч на одной хоккейной команде - это провал
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Кино Музыка
Странная посещаемость Спартака. Учитывая популярность клуба в нем явно есть люди, занятые не своим делом.
+6
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genowayy
Ответ Кино Музыка
Странная посещаемость Спартака. Учитывая популярность клуба в нем явно есть люди, занятые не своим делом.
По моим наблюдениям сказался переезд на Мегаспорт. Когда играли на Автозаводской, бывало, что и аншлаги собирали по 10-12 тысяч. Я лично сам Мегаспорт не люблю и хожу гораздо реже.
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nikitosdaipoltos
Ответ Stas Politik
Странная посещаемость вообще у всех московских команд, и не только в хоккее. В том же футболе даже до введения фан айди тоже был полнейший мрак. В хоккее тоже регулярно вижу, как у ЦСКА, Динамо и Спартака очень низкие цифры. В Москве многим людям как будто просто все равно на спорт. С учётом населения в 13 млн человек, 4-5 тысяч на одной хоккейной команде - это провал
В Москве куча развлечений и помимо спорта. Некоторые и к 19-30 не успевают на начало матча после работы и не хотят приходить ко в 2 периоду.
В Москве 3 команды в КХЛ + население 13 млн человек многонациональное.
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JohnySPB
Ответ mitos
Уровень вырос и пропорционально зрительский интерес! Сейчас постоянно смотрю обзоры КХЛ.
Скорее уровень упал и уровнялся, поэтому стало интереснее смотреть. Это касается и футбола.
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Ivan Sergeev
Ответ Stas Politik
Странная посещаемость вообще у всех московских команд, и не только в хоккее. В том же футболе даже до введения фан айди тоже был полнейший мрак. В хоккее тоже регулярно вижу, как у ЦСКА, Динамо и Спартака очень низкие цифры. В Москве многим людям как будто просто все равно на спорт. С учётом населения в 13 млн человек, 4-5 тысяч на одной хоккейной команде - это провал
Потому что в Москве и так переизбыток всяких развлечений. И слишком много клубов (футбольных, хоккейных, баскетбольных и т.д.) для одного города.
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Latygiev
Ответ Кино Музыка
Странная посещаемость Спартака. Учитывая популярность клуба в нем явно есть люди, занятые не своим делом.
Был вчера, кстати, на игре Спартак - Локомотив, показалось, что нижний ярус Мегаспорта почти заполнен. Верхний, конечно, почти пустой, но тысяч 6 по-моему было. И да, всё в порядке и с организацией шоу и с ценами на билеты.

Меня больше интересует, что с посещаемостью Локомотива, почему не 9000?
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Dmitry Koway
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Удивительная отмазка - а в Лондоне их мало? Но там ещё больше команд футбольных и все собирают аншлаги. А в Нью Йорке мало развлечений? Но там постоянно полные трибуны и на хоккее и на баскетболе. И хоккея там кстати по 42 игры домашних, а не по 28. Ответ проще - бедность. Для людей уже поход на хоккей тяжелым становится
кстати да. пример Нью Йорка показателен. две команды в хоккей, две в баскетбол, две в американский футбол и снова две в европейский футбол. и нет проблем с посещаемостью ни у кого.
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Yury Sin
Ответ Алексей Еремеев
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Ибо нефиг )
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Crenk
В Тольятти посещаемость отличная
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mitos
Уровень вырос и пропорционально зрительский интерес! Сейчас постоянно смотрю обзоры КХЛ.
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Restart Serdobsk
кто знает почему у спартака такая слабая посещаемость ??
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pudic06
Маловато
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CaSpeR-13
объективно говоря так себе посещаемость
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nikitosdaipoltos
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Удивительная отмазка - а в Лондоне их мало? Но там ещё больше команд футбольных и все собирают аншлаги. А в Нью Йорке мало развлечений? Но там постоянно полные трибуны и на хоккее и на баскетболе. И хоккея там кстати по 42 игры домашних, а не по 28. Ответ проще - бедность. Для людей уже поход на хоккей тяжелым становится
Сейчас сравнивать бы КХЛ и английский футбол
Сходи на хоккей и посмотри, кто посещает матчи. На хоккее ты редко увидишь армян, азербайджанцев, людей из стран Средней Азии, грузин, наших кавказцев
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Latygiev
Ответ genowayy
По моим наблюдениям сказался переезд на Мегаспорт. Когда играли на Автозаводской, бывало, что и аншлаги собирали по 10-12 тысяч. Я лично сам Мегаспорт не люблю и хожу гораздо реже.
А мне гораздо удобнее в Мегаспорт и сам он понравился больше, чем ВТБ-Арена, в которой можно заблудиться в коридорах)
А тут только в здание зашёл и ты сразу на арене)
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Latygiev
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Удивительная отмазка - а в Лондоне их мало? Но там ещё больше команд футбольных и все собирают аншлаги. А в Нью Йорке мало развлечений? Но там постоянно полные трибуны и на хоккее и на баскетболе. И хоккея там кстати по 42 игры домашних, а не по 28. Ответ проще - бедность. Для людей уже поход на хоккей тяжелым становится
41 игра и 34)
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gvo
Становится опасно, пора вводить фанайди
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