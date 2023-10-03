Жамнов о 2:4 от «Локомотива»: «Спартак» физически просел, месяц был тяжелый. Они нас обескровили наложениями во 2-м периоде»

Алексей Жамнов оценил поражение «Спартака» от «Локомотива» (2:4) в КХЛ.

«Реализация большинства – очень важный момент. Был шанс в третьем периоде, надо было реализовать удаления, было бы проще. Предупреждали ребят перед игрой, что эта команда очень дисциплинирована. « » все 60 минут терпит, поэтому и нам придется терпеть. Недотерпели, можно так сказать.

Если смотреть на наш матч, то мы не увидели все, что хотели. Первые 20 минут мы играли по заданию, боролись за нейтральные шайбы. С этой командой нужно все время вести борьбу за шайбу. После первого периода это у нас ушло. Было видно, что команда просела физически.

Оборона? Голы будем разбирать, быстро я не прокомментирую, почему мы их пропустили. Результат зависит от всех игроков. В поражении виноваты все мы, вся команда.

Они нас обескровили наложениями во втором периоде. Это дало плоды «Локомотиву». Физически просели, месяц был тяжелый. Но именно на это сваливать я не собираюсь. Хотя было видно, что просели. Повторюсь, у нас было большинство. Когда мы не забиваем в большинстве, то спортивный бог все видит.

У нас есть понимание, как действовать против таких команд, как «Локомотив». Тем более ребята сейчас смогли посмотреть на соперника. Хоккей складывается из 60 минут, ты не можешь хорошо играть 20 минут, а еще 20 минут – играть иначе. У нас есть сутки, чтобы подготовиться к следующей игре и выглядеть достойно все 60 минут», – сказал главный тренер « ».