Немировски о поражении от «Трактора» в овертайме: «Сибирь» вела в счете, надо было довести до победы. Пропустили ненужный гол в конце 3-го периода»

Теги Сибирь Трактор Дэвид Немировски КХЛ Хоккей

Дэвид Немировски оценил поражение «Сибири» от «Трактора» (1:2 ОТ) в КХЛ.

«Равная игра, вели в счете, и надо было довести матч до победы. У нас были моменты для второго гола в большинстве и «2 в 1» много выходили. Ну, и пропустили ненужный гол в конце третьего периода. В овертайме соперник показал хорошее исполнение.

Всего два удаления у «Сибири»? Дисциплина нормальная. Пытаемся это все довести, в последних матчах было получше», – сказал главный тренер «Сибири».

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