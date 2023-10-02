«Трактор» обыграл «Сибирь», отыгравшись на 55-й минуте. Вторая волевая победа подряд команды Гатиятулина
«Трактор» одержал вторую волевую победу подряд.
Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла «Сибирь» (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Уральцы уступали со счетом 0:1 с 18-й минуты игры.
«Трактор» сравнял счет на 55-й минуте в третьем периоде – отличился Егор Попов. Победу команде принес гол Владимира Ткачева в овертайме.
Трактор во втором матче подряд выиграл третий период. Таким же образом сложился для команды прошлый матч со «Спартаком» (2:1 ОТ), когда уральцы отыгрались в третьем периоде и выиграли в овертайме.
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