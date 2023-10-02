«Трактор» обыграл «Сибирь», отыгравшись на 55-й минуте. Вторая волевая победа подряд команды Гатиятулина

Теги Сибирь Трактор видео КХЛ Владимир Ткачев Анвар Гатиятулин Егор Попов Хоккей

«Трактор» одержал вторую волевую победу подряд.

Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла «Сибирь» (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Уральцы уступали со счетом 0:1 с 18-й минуты игры.

«Трактор» сравнял счет на 55-й минуте в третьем периоде – отличился Егор Попов. Победу команде принес гол Владимира Ткачева в овертайме.

Трактор во втором матче подряд выиграл третий период. Таким же образом сложился для команды прошлый матч со «Спартаком» (2:1 ОТ), когда уральцы отыгрались в третьем периоде и выиграли в овертайме.

1 комментарий

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Мадина Уйгурова
хоккей один фиг унылый, Анвар выезжает чисто на мастерстве индивидуальном, то Шабанов бросит, то теперь Ткачёв
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