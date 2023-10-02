«Трактор» обыграл «Сибирь», отыгравшись на 55-й минуте. Вторая волевая победа подряд команды Гатиятулина

«Трактор» одержал вторую волевую победу подряд.

Команда тренера обыграла « » (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

Уральцы уступали со счетом 0:1 с 18-й минуты игры.

« » сравнял счет на 55-й минуте в третьем периоде – отличился Егор Попов. Победу команде принес гол в овертайме.

Трактор во втором матче подряд выиграл третий период. Таким же образом сложился для команды прошлый матч со «Спартаком» (2:1 ОТ), когда уральцы отыгрались в третьем периоде и выиграли в овертайме.