Гатиятулин о 2:1 с «Сибирью»: «Трактор» здорово выждал момент, перешел на игру в три звена. Все рады победе – важно набирать очки»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Сибирью».

«Трактор» победил со счетом 2:1 в овертайме в игре Фонбет чемпионата .

– Непростой матч. Соперник хорошо оборонялся, пришлось взламывать. Хорошо провели третий период.

В связи с повреждениями и с целью взвинтить темп перешли на игру в три звена. Здорово выждали момент, сравняли счет и одержали трудовую победу в овертайме.

– В связи с чем с самого начала звено Антона Бурдасова поставили третьим?

– У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого звена. Есть четкое задание и план на игру у каждого сочетания.

Вбрасывание было в нашей зоне, поэтому пошло звено Вовы Ткачева. Смотрим по ситуации, от этого зависит порядок выхода звеньев.

– С чем связана такая радость после гола Владимира Ткачева?

– Все рады победе. Сейчас важно набирать очки. Зак – эмоциональный игрок и человек, – сказал главный тренер « » .