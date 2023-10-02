Гатиятулин о 2:1 с «Сибирью»: «Трактор» здорово выждал момент, перешел на игру в три звена. Все рады победе – важно набирать очки»
Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Сибирью».
«Трактор» победил со счетом 2:1 в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Непростой матч. Соперник хорошо оборонялся, пришлось взламывать. Хорошо провели третий период.
В связи с повреждениями и с целью взвинтить темп перешли на игру в три звена. Здорово выждали момент, сравняли счет и одержали трудовую победу в овертайме.
– В связи с чем с самого начала звено Антона Бурдасова поставили третьим?
– У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого звена. Есть четкое задание и план на игру у каждого сочетания.
Вбрасывание было в нашей зоне, поэтому пошло звено Вовы Ткачева. Смотрим по ситуации, от этого зависит порядок выхода звеньев.
– С чем связана такая радость Зака Фукале после гола Владимира Ткачева?
– Все рады победе. Сейчас важно набирать очки. Зак – эмоциональный игрок и человек, – сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
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