Кудашов о 3:2 с «Куньлунем»: «Очень сложная игра. Хорошо, что «Динамо» правильно отоборонялось в нужный момент»

Алексей Кудашов оценил победу московского «Динамо» над «Куньлунем» (3:2) в КХЛ.

— Очень сложная игра, несмотря на то, что большую часть времени мы контролировали ее ход, владели инициативой, много бросали. Нужно похвалить и поблагодарить « » — очень неуступчивая команда. В каждой игре с нами они проигрывают, но находят силы отыгрываться.

Хорошо, что сегодня мы все-таки довели дело до победы, но в концовке соперник создал довольно много моментов. «Куньлунь» — хорошая и терпеливая команда, которая здорово играет на контратаках. Когда они владеют шайбой — это всегда опасно, и сегодняшний матч не был исключением. Хорошо, что мы правильно отоборонялись в нужный момент и довели игру до победы.

— Ровно месяц назад вы начали регулярный чемпионат игрой со СКА. Насколько довольны промежуточным результатом и можете ли подвести какие-то итоги?

— Пока нечего подводить. Сейчас чуть выиграли, потом можем немного проиграть. Впереди длинный марафон из нескольких месяцев, постараемся пройти его ровно. Сейчас был удачный период, но мы понимаем, что все соперники сильные. Могут быть спады и поражения – это естественно, – сказал главный тренер « ».