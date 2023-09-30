Кудашов о «Динамо»: «Ряд игроков выпадал. У многих сейчас не очень хорошее состояние — насморк, горло, иногда температура»

Теги травмы Алексей Кудашов КХЛ Динамо Здоровье Хоккей

Алексей Кудашов рассказал о состоянии игроков московского «Динамо».

Главный тренер бело-голубых выразил мнение после победы над «Авангардом» (6:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Три дня отдыха после поездки на Дальний Восток — идеальное время для перезагрузки и восстановления?

— Кто его знает, идеальное или нет. Когда в хорошем настроении возвращаешься – возможно, да. У нас пошли различные эпидемии — грипп и остальное. Мы, к сожалению, тоже это схватили — все это перенесли во время перелета, в самолете. Три дня — нормальное время для отдыха, которое в последние годы постоянно дается.

— Ребята играют на фоне болезни?

— Если проследить по дальневосточному турне, то ряд игроков выпадал. Сегодня — не исключение. Нельзя сказать, что это эпидемия, но у многих сейчас не очень хорошее состояние — насморк, горло, иногда температура.

Надеюсь, что все это присутствовало и окончательно прошло мимо нас. На один день люди у нас выпадали. Из-за этого, перелетов и наслоения игр появляется небольшая усталость, – сказал Кудашов.

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