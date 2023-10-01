Готовец об удачном старте «Динамо»: «Баллонов не было, просто хороший коллектив. Трудолюбия всегда хватало, еще и мастерства добавили»

Кирилл Готовец высказался об успешном старте сезона для «Динамо».

В 12 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ бело-голубые набрали 18 очков. Московский клуб занимает 2-е место в Западной конференции

– У «Динамо» получился достаточно удачный выезд на Дальний Восток, плюс после возвращения команда разгромила «Авангард». Это баллоны на предсезонке так помогли или есть еще какой‑то секрет?

– Да никакого секрета нет (смеется). Баллонов, кстати, на предсезонке тоже не было. Просто у нас собрался очень хороший коллектив.

Трудолюбия в «Динамо» всегда хватало, а в этом году еще и мастерства добавили, теперь играем более уверенно и креативно, за счет этого и получается добиваться хороших результатов.

– Как не впасть в эйфорию после таких побед и сохранить боевой настрой до окончания плей‑офф?

– Важно готовиться к каждому матчу, правильно восстанавливаться. Вообще победы всегда придают уверенности. Думаю, если мы продолжим так играть – будем более уверены в себе и подготовлены к борьбе за Кубок Гагарина. Но сезон длинный, сейчас рано делать выводы, – сказал защитник « ».