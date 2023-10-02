Ротенберг о поражении 4:5: «СКА провел 14 минут в атаке, «Сочи» – 4. Мы почти играли в одной зоне»

Роман Ротенберг рассказал, что СКА атаковал чаще «Сочи».

СКА проиграл «Сочи» (4:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Мы могли реализовать свои моменты, но в хоккее если не забиваешь ты – забивают тебе. Сложный матч для нашего вратаря. Мы играли почти в одной зоне.

Я посмотрел по нашей статистике: мы провели 14 минут в зоне атаки, а соперник – 4. При этом у « » были опасные моменты.

Нам нужно подтянуть моменты, улучшить нашу игру. Хочу поблагодарить команду за третий период – не сдавались, проявили характер, наконец-то забили «шесть на пять».

Будем работать дальше, будем улучшать нашу игру. Все только начинается. Впереди важный следующий матч.

Мы дали отдохнуть ребятам, которые тащили нас весь дальневосточный выезд, чтобы их не перекормить.

В следующей игре будут изменения в составе – у нас есть резервы.

К сожалению, есть и травмы. Получил повреждение , с серьезной травмой. Это часть хоккея.

Продолжаем работать, вернемся сильнее в следующей игре», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.