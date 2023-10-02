Ротенберг о поражении 4:5: «СКА провел 14 минут в атаке, «Сочи» – 4. Мы почти играли в одной зоне»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Сочи Степан Фальковский Марат Хайруллин Хоккей

Роман Ротенберг рассказал, что СКА атаковал чаще «Сочи».

СКА проиграл «Сочи» (4:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Мы могли реализовать свои моменты, но в хоккее если не забиваешь ты – забивают тебе. Сложный матч для нашего вратаря. Мы играли почти в одной зоне.

Я посмотрел по нашей статистике: мы провели 14 минут в зоне атаки, а соперник – 4. При этом у «Сочи» были опасные моменты.

Нам нужно подтянуть моменты, улучшить нашу игру. Хочу поблагодарить команду за третий период – не сдавались, проявили характер, наконец-то забили «шесть на пять».

Будем работать дальше, будем улучшать нашу игру. Все только начинается. Впереди важный следующий матч.

Мы дали отдохнуть ребятам, которые тащили нас весь дальневосточный выезд, чтобы их не перекормить.

В следующей игре будут изменения в составе – у нас есть резервы.

К сожалению, есть и травмы. Получил повреждение Степан Фальковский, Марат Хайруллин с серьезной травмой. Это часть хоккея.

Продолжаем работать, вернемся сильнее в следующей игре», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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6 комментариев

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Дмитрий9779
Результат на табло.
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Machine Head
Бггг. Как и говорил раньше «вся игра была наша» да всем похрен сколько Сочи провел в атаке . Голы не пахнут и победы тоже. Счет на табло🤡#1
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-1
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Дмитрий9779
Ответ Дядь Валакас
Ну и в чем он не прав??
Он убрал тройку,которая забивала последние матчи,столько моментов не реализовали...Зенит тоже почти рекорд по ударам установил с Ореном,а толку-то что?
Зачем менять по полкоманды каждый матч?Эта хрень с того сезона повелась.Отдать Ожиганова это надо было умудриться,в защите сегодня провал и это нас ещё простили и Артем подтащил.Да, и Бердин тащил,но одни забрасывают шайбы,а вторые нет.Выигрывает тот кто забивает больше,а не фигурное катание в зоне соперника показывает.
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Император Плутона
ему нужно с черчесовым дружить, оба отлично держат удар
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