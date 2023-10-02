Два клуба системы СКА проиграли оба матча командам системы «Сочи» за день. «Капитан» победил СКА-1946 в МХЛ

Команды системы СКА проиграли два матча клубам системы «Сочи».

СКА под руководством уступил «Сочи» (4:5) в игре Фонбет чемпионата .

Также 2 октября СКА-1946 проиграл «Капитану» (2:3) в матче Olimbet Молодежной хоккейной лиги.

«Капитан» является клубом-партнером « » в .

Команда из Ступино обыграла молодежную команду СКА после того, как 1 октября «Капитану» засчитали техническое поражение в игре против , не предоставив акт готовности арены. Ее директор запретил сотрудникам выходить на работу.