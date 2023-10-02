Два клуба системы СКА проиграли оба матча командам системы «Сочи» за день. «Капитан» победил СКА-1946 в МХЛ
Команды системы СКА проиграли два матча клубам системы «Сочи».
СКА под руководством Романа Ротенберга уступил «Сочи» (4:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Также 2 октября СКА-1946 проиграл «Капитану» (2:3) в матче Olimbet Молодежной хоккейной лиги.
«Капитан» является клубом-партнером «Сочи» в МХЛ.
Команда из Ступино обыграла молодежную команду СКА после того, как 1 октября «Капитану» засчитали техническое поражение в игре против СКА-1946, не предоставив акт готовности арены. Ее директор запретил сотрудникам выходить на работу.
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