Два клуба системы СКА проиграли оба матча командам системы «Сочи» за день. «Капитан» победил СКА-1946 в МХЛ

Теги СКА Капитан КХЛ МХЛ СКА-1946 Роман Ротенберг Сочи Хоккей

Команды системы СКА проиграли два матча клубам системы «Сочи».

СКА под руководством Романа Ротенберга уступил «Сочи» (4:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Также 2 октября СКА-1946 проиграл «Капитану» (2:3) в матче Olimbet Молодежной хоккейной лиги.

«Капитан» является клубом-партнером «Сочи» в МХЛ.

Команда из Ступино обыграла молодежную команду СКА после того, как 1 октября «Капитану» засчитали техническое поражение в игре против СКА-1946, не предоставив акт готовности арены. Ее директор запретил сотрудникам выходить на работу.

3 комментария

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Аризона Койотис
На забугорных форумах пишут, что СКА немного не хватило таких нападающих, как у Сочи)
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Ковид 07.10.52
А еще и футбольный ска проиграл клубу из газовой системы из Оренбурга..непорядок или спланированная акция?
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