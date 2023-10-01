«Капитан» получил техническое поражение от «СКА-1946», не предоставив акт готовности арены. Ее директор запретил сотрудникам выходить на работу

«Капитану» засчитано техническое поражение в матче против «СКА-1946».

1 октября команды должны были провести матч в рамках регулярного чемпионата МХЛ, но встреча не состоялась из-за отсутствия подтверждений о готовности арены. Молодежной команде « » присудили техническое поражение.

«Встреча №167 OLIMPBET Чемпионата Молодежной хоккейной лиги между командами «Капитан» − « » 01 октября 2023 года не состоялась в связи с непредоставлением хозяевами в Лигу Акта готовности спортсооружения к матчу в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Технического регламента МХЛ.



Команде «Капитан» засчитано техническое поражение (-/+) в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Дисциплинарного регламента », – говорится в заявлении лиги.

По информации журналистки Дарьи Тубольцевой, «Капитан» не смог предоставить акт готовности арены из-за того, что директор стадиона запретил сотрудникам выходить на работу. У него возник конфликт с руководством клуба.

На завтрашний день назначен еще один матч между «Капитаном» и «СКА-1946». В данный момент неизвестно, сможет ли арена в Ступино принять эту игру.