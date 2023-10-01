«Капитан» получил техническое поражение от «СКА-1946», не предоставив акт готовности арены. Ее директор запретил сотрудникам выходить на работу

Теги СКА Капитан КХЛ МХЛ СКА-1946 Сочи Хоккей

«Капитану» засчитано техническое поражение в матче против «СКА-1946».

1 октября команды должны были провести матч в рамках регулярного чемпионата МХЛ, но встреча не состоялась из-за отсутствия подтверждений о готовности арены. Молодежной команде «Сочи» присудили техническое поражение. 

«Встреча №167 OLIMPBET Чемпионата Молодежной хоккейной лиги между командами «Капитан» − «СКА-1946» 01 октября 2023 года не состоялась в связи с непредоставлением хозяевами в Лигу Акта готовности спортсооружения к матчу в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Технического регламента МХЛ.

Команде «Капитан» засчитано техническое поражение (-/+) в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Дисциплинарного регламента МХЛ», – говорится в заявлении лиги. 

По информации журналистки Дарьи Тубольцевой, «Капитан» не смог предоставить акт готовности арены из-за того, что директор стадиона запретил сотрудникам выходить на работу. У него возник конфликт с руководством клуба. 

На завтрашний день назначен еще один матч между «Капитаном» и «СКА-1946». В данный момент неизвестно, сможет ли арена в Ступино принять эту игру. 

1 комментарий

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Рубикон
Капитан ! Капитан! Улыбнитесь!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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