Александр Кожевников: «В «Авангарде» все было развалено. Тренеру-канадцу ничего не надо было, они же временщики все»

Теги Авангард Боб Хартли Михаил Кравец Александр Кожевников Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников поделился мыслями о ситуации в «Авангарде».

В пяти последних матчах клуб тренера Михаила Кравца потерпел четыре поражения. Специалист возглавляет команду с 2022 года.

С 2018 по 2022 год клуб тренировал канадский тренер Боб Хартли.

«В «Авангарде» все надо выстраивать по-новому, все развалено было. Кто-то хвалит этого человека, но ставка им была сделана неправильно. Посмотрите, сколько там было талантливых игроков, а теперь все разбежались.

Понимаете, этому тренеру-канадцу ничего не надо было, они же временщики все. Посмотрите, когда и кого они покупали. Люди просто не хотят об этом знать.

Когда в «Авангарде» выиграли – то они сразу молодцы, а когда пошли проигрыши – сразу ищут виноватых. Развал там намечался уже давно», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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9 комментариев

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Angelgirl
И развала нет и Хартли ни в чем не виноват! Новая команда, другая игра, нужно время.
Хартли - лучший!
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Goodvin55
Тяжёлый похмельный понедельник у двухкратного. Хартли 2 года нет в команде, но виноват конечно он. Если бы все были такими "временщиками" как Боб Хартли лига бы совсем другой.
+7
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+7
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Павел Очнев
очередной завистливый выс..р от Кожевникова...
+6
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Den Sh
Без Хартли не было бы кубка у Авангарда, если с такими "временщиками" мы будем выигрывать Кубок Гагарина, я только за.
+4
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Сергей Косомов
Маразмо, ау ты где? Ааа, вот нашёл - интервью сего персонажа прочитал.
+2
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Александр Невский
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Боб Хартли и сейчас в Омске находиться и работает в академии Авангарда
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Огюст
Кожевников то ,что Авангард по составу изменился по сравнению каким был раньше болельщики видят , по сути нужно создавать новые связки игроков и ставить другую игру под них - для этого нужно время , но соперники не дают продыху- им то же очки победные нужны !
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Сибирский литовец
в трех последних играх потерпел 4 поражения
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Сергей Бакин
Налейте мужику)
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