Александр Кожевников: «В «Авангарде» все было развалено. Тренеру-канадцу ничего не надо было, они же временщики все»

Александр Кожевников поделился мыслями о ситуации в «Авангарде».

В пяти последних матчах клуб тренера Михаила Кравца потерпел четыре поражения. Специалист возглавляет команду с 2022 года.

С 2018 по 2022 год клуб тренировал канадский тренер .

«В «Авангарде» все надо выстраивать по-новому, все развалено было. Кто-то хвалит этого человека, но ставка им была сделана неправильно. Посмотрите, сколько там было талантливых игроков, а теперь все разбежались.

Понимаете, этому тренеру-канадцу ничего не надо было, они же временщики все. Посмотрите, когда и кого они покупали. Люди просто не хотят об этом знать.

Когда в « » выиграли – то они сразу молодцы, а когда пошли проигрыши – сразу ищут виноватых. Развал там намечался уже давно», – сказал двукратный олимпийский чемпион .