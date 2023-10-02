Ткачев о статусе самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ: «Никто никак не давит. Понимаю, что должен давать результат»

Владимир Ткачев высказался о статусе самого высокооплачиваемого хоккеиста КХЛ.

Сообщалось, что базовый оклад форварда « » составляет 101 млн рублей в год. Еще 50 млн может получить, если наберет 55 очков в регулярке. Также бонус в 50 млн рублей предусмотрен за попадание в тройку лучших снайперов или бомбардиров по итогам регулярки.

— Ощущается, что после подписания этого контракта давление извне и внутри клуба стало гораздо больше?

— Нет, никто никак не давит. Во всяком случае, в клубе нет давления. Со стороны тоже не ощущаю. В любом случае, понимаю, что должен давать результат. И сделаю все, чтобы выправить ситуацию (после 11 матчей «Авангард» идет 7-м на Востоке – прим. Sports.ru).

— Как-то изменилась атмосфера в клубе после масштабных перемен в межсезонье — смены председателя совета директоров, генерального менеджера?

— Ничего не поменялось. Все нормально. Я думаю, мы справимся со сложившейся ситуацией и выйдем из нее. Поднимемся в таблице. Все в наших руках. Все общаемся друг с другом, стараемся улучшить положение «Авангарда».

– Отъезд Найта все-таки сказался на игре и результатах «Авангарда»?

— Нет, ничего не сказалось. Какие игроки есть — теми и играем, – сказал Ткачев.

В 11 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ на счету нападающего 11 (4+7) очков.