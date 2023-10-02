Форвард «Куньлуня» Локхарт о 3:4: «Бригады большинства «Авангарда» хорошо сработали. У нас не получилось»

Теги Авангард КХЛ Куньлунь Ред Стар Люк Локхарт Девин Броссо Хоккей

Люк Локхарт оценил поражение «Куньлуня» от «Авангарда» (3:4 ОТ) в КХЛ.

«Хорошо, что одно очко сегодня забрали. «Авангард» здорово играл, постоянно вел в счете, их бригады большинства хорошо сработали. У нас, наверное, не получилось в этом плане. Всем нравится забивать голы, так что я наслаждаюсь этой ролью.

У нас есть определенное количество травмированных, поэтому бывает, что роли меняются из-за этого. Но как только хотя бы один человек выйдет из лазарета, то все изменится, у нас есть четыре полноценных звена, способных создавать моменты.

Очень здорово играть с Броссо. Дела у него обстоят намного лучше, чем в прошлом году. Рад, что у нас получается создавать моменты, сегодня несколько из них реализовали, химия определенная у нас есть», – сказал нападающий «Куньлуня».

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