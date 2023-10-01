Сын Ковальчука о мечтах: «Попасть в Премьер-лигу и выиграть «Золотой мяч»

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Сын Ильи Ковальчука мечтает выиграть футбольный «Золотой мяч».

Ранее стало известно, что Филипп, старший сын олимпийского чемпиона и экс-хоккеиста сборной России, СКА и клубов НХЛ, приехал на тренировочный сбор национальной команды России 2009 года рождения.

— Приезжать на сборы — это очень полезно. Мы сплачиваемся как команда, и я очень надеюсь, что мы скоро будем играть против таких больших сборных, как Германия, Италия… А сейчас мы к этому готовимся. Тренируемся каждый день, живем в отеле, как взрослая команда, кушаем, отдыхаем. Так что, думаю, все очень хорошо организовано.

— А когда вы учитесь в футбольной академии в Бразилии, что там самое интересное?

— Там все ребята очень техничные. Уже большие, сильные. Там уровень очень высокий. Но это для меня хорошо. Я сам становлюсь лучше, когда за ними тянусь.

— Какая у вас большая мечта?

— Я хочу попасть в Премьер-лигу (не уточняется, об РПЛ или АПЛ речь – Sports.ru), в профессиональный футбол, и однажды выиграть «Золотой мяч», – заявил Филипп Ковальчук.

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5 комментариев

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marco -81
Вопрос о мечте - профнепригодность любого представителя СМИ. имхо
+6
-2
+4
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Бониффаций
удачи
+2
-1
+1
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Сергей Бакин
Дай бог заиграет! Всё в твоих руках пацан
0
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Сергей Максимюк
спортс, спасибо за примечание о том, что неизвестно, какую именно лигу имел ввиду ковальчук))) ведь так непонятно))))
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