Сын Ковальчука о мечтах: «Попасть в Премьер-лигу и выиграть «Золотой мяч»
Сын Ильи Ковальчука мечтает выиграть футбольный «Золотой мяч».
Ранее стало известно, что Филипп, старший сын олимпийского чемпиона и экс-хоккеиста сборной России, СКА и клубов НХЛ, приехал на тренировочный сбор национальной команды России 2009 года рождения.
— Приезжать на сборы — это очень полезно. Мы сплачиваемся как команда, и я очень надеюсь, что мы скоро будем играть против таких больших сборных, как Германия, Италия… А сейчас мы к этому готовимся. Тренируемся каждый день, живем в отеле, как взрослая команда, кушаем, отдыхаем. Так что, думаю, все очень хорошо организовано.
— А когда вы учитесь в футбольной академии в Бразилии, что там самое интересное?
— Там все ребята очень техничные. Уже большие, сильные. Там уровень очень высокий. Но это для меня хорошо. Я сам становлюсь лучше, когда за ними тянусь.
— Какая у вас большая мечта?
— Я хочу попасть в Премьер-лигу (не уточняется, об РПЛ или АПЛ речь – Sports.ru), в профессиональный футбол, и однажды выиграть «Золотой мяч», – заявил Филипп Ковальчук.
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