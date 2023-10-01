Сын Ковальчука о любимом футболисте: «Сейчас – Роналду»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Россия Илья Ковальчук КХЛ Аль-Наср Эр-Рияд Матч ТВ Филипп Ковальчук Хоккей

Сын Ильи Ковальчука назвал своего любимого футболиста.

Ранее стало известно, что Филипп, старший сын олимпийского чемпиона и экс-хоккеиста сборной России, СКА и клубов НХЛ, приехал на тренировочный сбор национальной команды России 2009 года рождения. Он занимается в академии бразильского «Сан-Паулу». 

– А почему вы не выбрали хоккей, как папа?

– Просто мне понравился футбол. Я не так сильно любил хоккей, и у меня не очень хорошо там получалось. В футбол я играл намного лучше.

– А кто у вас любимый футболист?

– Сейчас – Криштиану Роналду, – сказал Ковальчук-младший. 

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18 комментариев

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KING_OF_RUSSIA
Ответ Zed_patriot
Кринж это попсовый футболист, все дети глорят за него, сын Реброва и сын Ковальчука тому пример, а Месси же это абсолютная величина - футбольный эталон, подрастёт поймёт
Кринж это когда ноунеймы подпивасные со спорца называют одного из величайших футболистов современности (в эпоху которого в Реале были побиты все метрики эффективности) называют Кринжом
+23
-3
+20
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Artem Piatkov
Ну логично
Роналду - лучший футболист поколения
+23
-17
+6
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7gbvr8rj2c
Роналду > весь российский футбол
+9
-5
+4
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St.7
Хороший вкус)
+3
0
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KING_OF_RUSSIA
Ответ KING_OF_RUSSIA
Даже если Месси и лучше, то не настолько, как вы подпивасы себе это воображаете)) Вы видимо забыли, что Рон на 2.5 года старше Лео, а в 36 Криш становился лучшим бомбардиром Серии А, будучи даже старше, чем Лео сейчас)) Если не считать достижения на уровне сборных, то клубная карьера Лео последних лет - полнейший провал
а в 37 лет Криш стал 3 бомбардиром АПЛ, сыграв на 5 матчей меньше, чем Салах и Сон)) При этом половину голов своих он забил в ворота команд, играющих в ЛЧ и ЛЕ, а теперь открой статистику Месси за ПСЖ, и глянь кому и сколько забивал он))
+3
0
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7gbvr8rj2c
Причём тут матч тв и кхл
+2
0
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Борис Энгельгардт
Ответ Zed_patriot
Кринж это попсовый футболист, все дети глорят за него, сын Реброва и сын Ковальчука тому пример, а Месси же это абсолютная величина - футбольный эталон, подрастёт поймёт
да, ведь он так успешен сейчас, чтобы за него "глорить") больше это подходит фанам Мэси
+3
-1
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Zed_patriot
на фоне Месси Кринж это Кринж
Даже если Месси и лучше, то не настолько, как вы подпивасы себе это воображаете)) Вы видимо забыли, что Рон на 2.5 года старше Лео, а в 36 Криш становился лучшим бомбардиром Серии А, будучи даже старше, чем Лео сейчас)) Если не считать достижения на уровне сборных, то клубная карьера Лео последних лет - полнейший провал
+2
0
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St.7
У тебя каждый комментарий о нем)
Хочешь больше плюсов от Мессифанов получить или просто бомбит с того,что Роналду один из двух лучших футболистов поколения?
+3
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Персональные данные Номер 67327384
Какой ветрeнный мальчик
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Роман
Как фанат меси признаю Роналду величайшим. И это тоже норма.
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Oleg
Ответ St.7
У тебя каждый комментарий о нем) Хочешь больше плюсов от Мессифанов получить или просто бомбит с того,что Роналду один из двух лучших футболистов поколения?
Один из двух, при том что первый более успешный, более титулованный и коронован ЧМ, еще и 8 ЗМ в октябре.
Поэтому нет никаких двух.
Есть номер 1 Месси.
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