Сын Ковальчука о любимом футболисте: «Сейчас – Роналду»
Сын Ильи Ковальчука назвал своего любимого футболиста.
Ранее стало известно, что Филипп, старший сын олимпийского чемпиона и экс-хоккеиста сборной России, СКА и клубов НХЛ, приехал на тренировочный сбор национальной команды России 2009 года рождения. Он занимается в академии бразильского «Сан-Паулу».
– А почему вы не выбрали хоккей, как папа?
– Просто мне понравился футбол. Я не так сильно любил хоккей, и у меня не очень хорошо там получалось. В футбол я играл намного лучше.
– А кто у вас любимый футболист?
– Сейчас – Криштиану Роналду, – сказал Ковальчук-младший.
Роналду - лучший футболист поколения
Хочешь больше плюсов от Мессифанов получить или просто бомбит с того,что Роналду один из двух лучших футболистов поколения?
Поэтому нет никаких двух.
Есть номер 1 Месси.