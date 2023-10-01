Сын Ильи Ковальчука назвал своего любимого футболиста.

Ранее стало известно, что Филипп, старший сын олимпийского чемпиона и экс-хоккеиста сборной России, СКА и клубов НХЛ, приехал на тренировочный сбор национальной команды России 2009 года рождения. Он занимается в академии бразильского «Сан-Паулу».

– А почему вы не выбрали хоккей, как папа?

– Просто мне понравился футбол. Я не так сильно любил хоккей, и у меня не очень хорошо там получалось. В футбол я играл намного лучше.

– А кто у вас любимый футболист?

– Сейчас – , – сказал Ковальчук-младший.