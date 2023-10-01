Илья Ковальчук: «Мой любимый боксер – Геннадий Головкин»

Хоккеист Илья Ковальчук рассказал, что дружит с экс-чемпионом мира по боксу из Казахстана Геннадием Головкиным.

— Кто ваш любимый боксер?

— Так как очень дружу с Геной Головкиным, назову его.

— Считаете, что его с Альваресом засудили?

— Первый бой — это была точно победа. Второй бой — скорее всего, ничья. Третий оставим за скобками. А так, был на многих его боях. И на последних. Был на бое с поляком. Также, когда он с Деревянченко дрался в Нью‑Йорке, тоже очень хороший бой. Бокс мне вообще очень нравится.

— Кто кроме Геннадия нравится?

— Наверное, Вася Ломаченко и Мурат Гассиев, конечно же, — отметил Ковальчук.

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