«Сан-Хосе» отправил Мухамадуллина, Гущина и Георгия Романова в АХЛ

«Сан-Хосе» отправил трех российских игроков в АХЛ.

Защитник Шакир Мухамадуллин, вратарь Георгий Романов и нападающий Даниил Гущин продолжат подготовку к сезону в клубе «Сан-Хосе Барракуда».

Напомним, Романов подписал контракт с «Сан-Хосе» на 2 года в мае.

Мухамадуллин и Гущин ранее уже играли за «Барракуду» в АХЛ.

Вратарь «Сан-Хосе» Романов отбил 41 из 44 бросков «Лос-Анджелеса» на турнире новичков, Гурьев подрался с Хелениусом

Мухамадуллин – 5-й в рейтинге лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии НХЛ, Вильям Эклунд – 1-й, Уилл Смит – 2-й|