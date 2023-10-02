«Сан-Хосе» отправил Мухамадуллина, Гущина и Георгия Романова в АХЛ

Теги Сан-Хосе НХЛ АХЛ Сан-Хосе Барракуда Шакир Мухамадуллин Даниил Гущин Георгий Романов Хоккей

«Сан-Хосе» отправил трех российских игроков в АХЛ.

Защитник Шакир Мухамадуллин, вратарь Георгий Романов и нападающий Даниил Гущин продолжат подготовку к сезону в клубе «Сан-Хосе Барракуда». 

Напомним, Романов подписал контракт с «Сан-Хосе» на 2 года в мае.

Мухамадуллин и Гущин ранее уже играли за «Барракуду» в АХЛ.

Вратарь «Сан-Хосе» Романов отбил 41 из 44 бросков «Лос-Анджелеса» на турнире новичков, Гурьев подрался с Хелениусом

Мухамадуллин – 5-й в рейтинге лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии НХЛ, Вильям Эклунд – 1-й, Уилл Смит – 2-й|

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1 комментарий

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Shaiba Bash
Успехов Шакиру!
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