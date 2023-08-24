Мухамадуллин – 5-й в рейтинге лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии НХЛ, Вильям Эклунд – 1-й, Уилл Смит – 2-й
Шакир Мухамадуллин занял пятое место в списке лучших проспектов «Сан-Хосе».
НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших проспектов клуба.
Первое место в топ-5 занял нападающий Вильям Эклунд.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Вильям Эклунд (нападающий, 20 лет);
2. Уилл Смит (нападающий, 18 лет);
3. Томас Бордело (нападающий, 21 год);
4. Филип Бюстедт (нападающий, 19 лет);
5. Шакир Мухамадуллин (защитник, 21 год).
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