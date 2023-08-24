Мухамадуллин – 5-й в рейтинге лучших проспектов «Сан-Хосе» по версии НХЛ, Вильям Эклунд – 1-й, Уилл Смит – 2-й

Теги рейтинги Сан-Хосе НХЛ Шакир Мухамадуллин Вильям Эклунд Томас Бордело Филип Бюстедт Уилл Смит Хоккей

Шакир Мухамадуллин занял пятое место в списке лучших проспектов «Сан-Хосе».

НХЛ на официальном сайте опубликовала рейтинг лучших проспектов клуба.

Первое место в топ-5 занял нападающий Вильям Эклунд.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Вильям Эклунд (нападающий, 20 лет);

2. Уилл Смит (нападающий, 18 лет);

3. Томас Бордело (нападающий, 21 год);

4. Филип Бюстедт (нападающий, 19 лет);

5. Шакир Мухамадуллин (защитник, 21 год).

 

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1 комментарий

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newyork13
3 часть людей в черном такая себе конечно
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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