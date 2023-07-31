Брылин об обмене Мухамадулина и Охотюка из «Нью-Джерси» в «Сан-Хосе»: «От наших не избавляются. Они будут востребованы в новой команде»

Сергей Брылин считает, что «Нью-Джерси» не пытается избавиться от игроков из России.

В конце февраля защитники «Девилс» и перешли в результате обмена в « ».

«От наших не избавляются. Я считаю, что, наоборот, их хотели в «Сан-Хосе». Я так понимаю, что если произошел обмен, наша команда старалась заполучить Тимо Майера. Тот факт, что в обратном направлении проследовали наши русские ребята, говорит о том, что они будут востребованы в новой команде.

Потом у нас задрафтованных ребят еще целая куча в России», – сказал тренер « » в эфире YouTube-канала «Черкас Атлант».