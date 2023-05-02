Вратарь системы «Автомобилиста» Романов подписал контракт с «Сан-Хосе» на 2 года

Теги Автомобилист переходы Сан-Хосе НХЛ Сергей Исаков КХЛ Горняк ВХЛ Спорт-Экспресс Георгий Романов Хоккей

Вратарь Георгий Романов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока Сергея Исакова.

23-летний вратарь системы «Автомобилиста» провел минувший сезон в клубе ВХЛ «Горняк».

Романов сыграл 31 матч в регулярном чемпионате, отражая в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,81. Он также провел 3 игры в плей-офф (91,8% бросков при коэффициенте надежности 3,15)

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6 комментариев

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Сельмаш1930
Интересный и странный выбор, ничего не скажешь. Удачи парню, но наверняка самое лучшее, что с ним может случиться это только пара матчей за Барракуд
+11
-1
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kimono Toster
Больше вратарей! Больше!
+3
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Евгений Мешков
Сан Хосе - второй раунд на следующий год
+1
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Олег
Пацан не разу в США не был.
Пускай по смотрит. 😉
+2
-2
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heivani
Более,чем неожиданная новость.Что ж,агент видимо толковый ему попался,если такой рывок из ВХЛ в НХЛ произошел.Данные ,по крайней мере антропометрические у Георгия впечатляющие,да и есть в чем еще расти.Порадуемся за парня,успешного продолжения в карьерном росте и пожелаем.
0
0
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ heivani
Более,чем неожиданная новость.Что ж,агент видимо толковый ему попался,если такой рывок из ВХЛ в НХЛ произошел.Данные ,по крайней мере антропометрические у Георгия впечатляющие,да и есть в чем еще расти.Порадуемся за парня,успешного продолжения в карьерном росте и пожелаем.
Ну пока это в лучшем случае АХЛ, но всё равно лучше ВХЛ
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