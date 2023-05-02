Вратарь системы «Автомобилиста» Романов подписал контракт с «Сан-Хосе» на 2 года

Вратарь Георгий Романов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока Сергея Исакова.

23-летний вратарь системы «Автомобилиста» провел минувший сезон в клубе ВХЛ «Горняк».

Романов сыграл 31 матч в регулярном чемпионате, отражая в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,81. Он также провел 3 игры в плей-офф (91,8% бросков при коэффициенте надежности 3,15)