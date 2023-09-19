Третьяк о хоккейном турнире стран БРИКС: «Пока мы только изучаем разные предложения, рассматриваем»

Владислав Третьяк высказался об организации хоккейного турнира для стран БРИКС.

«Пока мы только рассматриваем разные предложения, изучаем. Посмотрим, как будет дальше», – сказал президент ФХР.

В начале июля первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил о подписании представителями стран-участниц объединения меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея.

Директор Бразильской конфедерации ледовых видов спорта Салвадор Феррейра подтвердил получение от ФХР приглашения на спортивные мероприятия с участием стран БРИКС.

В состав межгосударственного объединения БРИКС на данный момент входят 5 стран (Бразилия, Россия, Индия, , ЮАР).

Ожидается, что с 1 января 2024 года в его состав войдут 6 новых стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.