Третьяк о хоккейном турнире стран БРИКС: «Пока мы только изучаем разные предложения, рассматриваем»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сборная Китая по хоккею сборная ЮАР Политика ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк высказался об организации хоккейного турнира для стран БРИКС.

«Пока мы только рассматриваем разные предложения, изучаем. Посмотрим, как будет дальше», – сказал президент ФХР.

В начале июля первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил о подписании представителями стран-участниц объединения меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея.

Директор Бразильской конфедерации ледовых видов спорта Салвадор Феррейра подтвердил получение от ФХР приглашения на спортивные мероприятия с участием стран БРИКС. 

В состав межгосударственного объединения БРИКС на данный момент входят 5 стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). 

Ожидается, что с 1 января 2024 года в его состав войдут 6 новых стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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13 комментариев

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Ебздрогыч
Есть над чем подумать: скоро к 4 ведущим спортивным хоккейным державам (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) присоединится еще 6 хоккейных сверхдержав!
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muxaNIK
Я думаю возглавить всё это должен некий Роман Ротенберг во имя полного хауса
+3
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Bratsk Bruins
Только не берите сборную Зимбабве. Всех порвет.
+2
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+2
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viktorpavlov70
Ответ viktorpavlov70
Что здесь думать и рассматривать? Действовать надо! НХЛ скоро подсуетятся и создадут у себя южноамериканский, ближневосточный и африканский дивизионы. А мы так и останемся с мытищинским Куньлунем.
Я не понял, здесь кто-то против линии партии выступает? Сказано, что будет высококлассный хоккей с шайбой в Бразилии, Эфиопии и Индии, значит будет. Наши правители слов на ветер никогда не бросают.
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Bashibuzuck
Матч со сборной Эфиопии соберет аншлаг😁
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Vano from Tbilisi
даже в турнире стран Британской империи и то больше смысла. Кто в бриксе играет в хоккей, и кому он там вообще нужен?
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Амфитрион
Что там изучать, рассматривать... Истинно хоккейные страны, а уж после присоединения Ирана и Эфиопии медлить просто преступно!
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Russ Ivan
Отправь Йозе с Россией-125 в бессрочное турне в Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Хоть вот нет, последнюю Рому может уже не осилить...
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LeoSk
Имбецилы, там есть хоть один нормальный, чтобы встал и сказал, что это все муйня и полная деградация...ан нет, все в серьез обсуждают хоккей в бриксе...
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kutavlik
Правильной дорогой идете товарищи - ведь это самые хоккейные страны в мире!!!!!
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kutavlik
Зато всех рвать будем!!!! Хотя, если Ротенберг будет тренером, то не уверен....
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Melnikov1968
Сплошь хоккейные державы. Понятно, что кроме денег никаких других интересов здесь быть не может.
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