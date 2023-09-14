Кравец о том, что игроки «Авангарда» психуют: «Кто сломал клюшку, а потом сравнял счет? Ткачев. Вот и весь ответ. Ребята переживают, это нормальные эмоции»

Теги Авангард травмы КХЛ Михаил Кравец Владимир Филатов Адмирал Владимир Ткачев 1995 Михаил Беляев Семен Чистяков Омские Крылья Хоккей

Михаил Кравец оценил игру «Авангарда» в матче с «Адмиралом» (4:3 ОТ).

«Конечно, мы рады, что выиграли, это самое важное, поэтому можно все ошибки и недочеты проанализировать и забыть. Первые пять минут первого периода – отличные. Потом что-то случилось непонятное, как будто мы прошлый матч выиграли 8:0. На самом деле мы его проиграли 1:5.

Пришлось с ребятами поговорить в перерыве, я рад, что они меня услышали, и со второго периода игра поменялась. Хорошие голы забили, рад, что Михаил Беляев себя проявил. Но последние четыре минуты нужно играть правильно, не делать ошибок, после забитых голов нельзя создавать моменты у своих ворот.

Третий период – опять хорошее начало, можно было в первой смене три гола забивать, а получили в свои в контратаке. Но, как и сказал ребятам в раздевалке, как и в прошлом сезоне создаем себе трудности, тяжелейшие условия, из которых сами находим выход, и это самое главное. Есть характер, есть мастерство, есть много положительных действий, нужно добавлять в реализации, убирать негативные моменты, и все будет хорошо.

Выход Беляева в составе? Хочу поблагодарить [тренера «Омских Крыльев»] Владимира Филатова, мы вместе с ним много работали в Санкт-Петербурге. Я знал, что Беляев недавно сделал дубль за «Крылья», знал его по «Локомотиву», что он здорово действует на пятачке. Филатов мне тоже его советовал. Так что это совместная работа нашей тренерской вертикали, и я рад, что так получилось.

Конечно, я вижу плюс в таких победах. Никто не переложил никакие проблемы на другие плечи, все вместе ошиблись, все вместе исправились, все добыли победу. Полагаю, это придаст нам уверенности на будущее.

Игроки переживают проблемы с реализацией, психуют? А кто сломал клюшку, а потом сравнял счет? Ткачев. Вот и весь ответ. Конечно, можно и нужно так реагировать, ребята расстраиваются, переживают, это нормальные эмоции.

У Чистякова не рецидив травмы, там ему просто соперник попал клюшкой в подвздошную косточку, такая нервная, неприятная точка на пояснице. Очень сильно в нерв попало, но будем надеяться, что он быстро поправиться.

Да, иногда приходят мысли играть в семь защитников, но, мне кажется, в шесть играть лучше, чтобы ребята были всегда в тонусе. А семь – это дерготня для ребят. В этом матче, возможно, в пять защитников им было легче играть, чем если бы их было семь», – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.

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3 комментария

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Dastan 82
можно сказать играли в 4 защитника. Кисель не защитник, он только вредит
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Персональные данные Номер 67327384
Ответ Dastan 82
можно сказать играли в 4 защитника. Кисель не защитник, он только вредит
вообще гaд и еще и носит свитер с номером региона 55. что возомнил о себе этот высцскочка
+1
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KaizerSoze
Ответ Dastan 82
можно сказать играли в 4 защитника. Кисель не защитник, он только вредит
Кислый вредитель 100% )
В крыльях неплохо бы смотрелся))
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