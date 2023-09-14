Кравец о том, что игроки «Авангарда» психуют: «Кто сломал клюшку, а потом сравнял счет? Ткачев. Вот и весь ответ. Ребята переживают, это нормальные эмоции»

Михаил Кравец оценил игру «Авангарда» в матче с «Адмиралом» (4:3 ОТ).

«Конечно, мы рады, что выиграли, это самое важное, поэтому можно все ошибки и недочеты проанализировать и забыть. Первые пять минут первого периода – отличные. Потом что-то случилось непонятное, как будто мы прошлый матч выиграли 8:0. На самом деле мы его проиграли 1:5.

Пришлось с ребятами поговорить в перерыве, я рад, что они меня услышали, и со второго периода игра поменялась. Хорошие голы забили, рад, что себя проявил. Но последние четыре минуты нужно играть правильно, не делать ошибок, после забитых голов нельзя создавать моменты у своих ворот.

Третий период – опять хорошее начало, можно было в первой смене три гола забивать, а получили в свои в контратаке. Но, как и сказал ребятам в раздевалке, как и в прошлом сезоне создаем себе трудности, тяжелейшие условия, из которых сами находим выход, и это самое главное. Есть характер, есть мастерство, есть много положительных действий, нужно добавлять в реализации, убирать негативные моменты, и все будет хорошо.

Выход Беляева в составе? Хочу поблагодарить [тренера «Омских Крыльев»] Владимира Филатова, мы вместе с ним много работали в Санкт-Петербурге. Я знал, что Беляев недавно сделал дубль за «Крылья», знал его по «Локомотиву», что он здорово действует на пятачке. Филатов мне тоже его советовал. Так что это совместная работа нашей тренерской вертикали, и я рад, что так получилось.

Конечно, я вижу плюс в таких победах. Никто не переложил никакие проблемы на другие плечи, все вместе ошиблись, все вместе исправились, все добыли победу. Полагаю, это придаст нам уверенности на будущее.

Игроки переживают проблемы с реализацией, психуют? А кто сломал клюшку, а потом сравнял счет? Ткачев. Вот и весь ответ. Конечно, можно и нужно так реагировать, ребята расстраиваются, переживают, это нормальные эмоции.

У Чистякова не рецидив травмы, там ему просто соперник попал клюшкой в подвздошную косточку, такая нервная, неприятная точка на пояснице. Очень сильно в нерв попало, но будем надеяться, что он быстро поправиться.

Да, иногда приходят мысли играть в семь защитников, но, мне кажется, в шесть играть лучше, чтобы ребята были всегда в тонусе. А семь – это дерготня для ребят. В этом матче, возможно, в пять защитников им было легче играть, чем если бы их было семь», – сказал главный тренер « » .