Ткачев о перспективах «Авангарде»: «Чемпионат длинный – будут и победы, и спады. В плей-офф мы наведем шороху, думаю»

Теги Авангард болельщики КХЛ Владимир Ткачев 1995 Матч ТВ Хоккей

Владимир Ткачев считает, что «Авангард» наведет шороху в плей-офф.

– «Авангард» входит в сезон, в котором есть три тотальных фаворита – ЦСКА, «Ак Барс» и СКА. Что в этой связи ловить «Авангарду»?

– У нас впереди целый сезон. Нужно верить в своих ребят, развивать молодежь. Чемпионат длинный – обязательно будут и победы, и спады.

Самый оптимальный вариант, когда ты к плей-офф подходишь в хорошей форме. Ну, а там, думаю, мы наведем шороху.

– В чем сила хоккейного Омска?

– В первую очередь, в болельщиках. Здесь всегда любили хоккей, еще когда я был маленьким и в СКК имени Блинова собирался полный дворец на каждом матче. В городе очень переживают за свою команду. Ну и узнают на улицах, конечно.

Люди задают вопросы об «Авангарде» и нашей игре. Подходят в супермаркетах, я никогда не отказываю в фотографии или автографе, – сказал форвард «Авангарда» Ткачев.

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