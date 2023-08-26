Ткачев о перспективах «Авангарде»: «Чемпионат длинный – будут и победы, и спады. В плей-офф мы наведем шороху, думаю»
Владимир Ткачев считает, что «Авангард» наведет шороху в плей-офф.
– «Авангард» входит в сезон, в котором есть три тотальных фаворита – ЦСКА, «Ак Барс» и СКА. Что в этой связи ловить «Авангарду»?
– У нас впереди целый сезон. Нужно верить в своих ребят, развивать молодежь. Чемпионат длинный – обязательно будут и победы, и спады.
Самый оптимальный вариант, когда ты к плей-офф подходишь в хорошей форме. Ну, а там, думаю, мы наведем шороху.
– В чем сила хоккейного Омска?
– В первую очередь, в болельщиках. Здесь всегда любили хоккей, еще когда я был маленьким и в СКК имени Блинова собирался полный дворец на каждом матче. В городе очень переживают за свою команду. Ну и узнают на улицах, конечно.
Люди задают вопросы об «Авангарде» и нашей игре. Подходят в супермаркетах, я никогда не отказываю в фотографии или автографе, – сказал форвард «Авангарда» Ткачев.
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