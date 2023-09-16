Форвард «Авангарда» Ткачев забил 100-й гол в КХЛ с учетом плей-офф

Теги Авангард Нефтехимик видео КХЛ Владимир Ткачев 1995 Анатолий Голышев Константин Окулов Никита Михайлис Кирилл Капризов Андрей Кузьменко Даниил Вовченко Хоккей

Владимир Ткачев забил свой 100-й гол в КХЛ.

Нападающий «Авангарда» отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:0, 2-й период).

Теперь на его счету 295 (100+195) баллов в 389 играх в лиге с учетом плей-офф.

Ткачев стал седьмым игроком среди рожденных в 1995 году и позже, забросившим 100 шайб в КХЛ.

Ранее это удалось Константину Окулову (134), Анатолию Голышеву (128), Кириллу Капризову (124), Андрею Кузьменко (103), Никите Михайлису (102) и Даниилу Вовченко (100).

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3 комментария

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Rodgeras
Даёшь к концу контракта 150!
Вова и раздающий и решала!
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Персональные данные Номер 67327384
Абсолютный блистала
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