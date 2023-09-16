Форвард «Авангарда» Ткачев забил 100-й гол в КХЛ с учетом плей-офф
Владимир Ткачев забил свой 100-й гол в КХЛ.
Нападающий «Авангарда» отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:0, 2-й период).
Теперь на его счету 295 (100+195) баллов в 389 играх в лиге с учетом плей-офф.
Ткачев стал седьмым игроком среди рожденных в 1995 году и позже, забросившим 100 шайб в КХЛ.
Ранее это удалось Константину Окулову (134), Анатолию Голышеву (128), Кириллу Капризову (124), Андрею Кузьменко (103), Никите Михайлису (102) и Даниилу Вовченко (100).
Вова и раздающий и решала!