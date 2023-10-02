Защитник «Ак Барса» Адамчук: «Никогда не хочется удаляться, получается случайно. Каждый год правила меняются в пользу атаки»
Кирилл Адамчук рассказал, почему у «Ак Барса» много удалений.
Защитник казанцев выразил мнение после матча с «Амуром» (5:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Хорошая реализация получилась. По игре не сказать, что счет получился разгромным. Соперник играл хорошо, но у нас получилось лучше.
– Первую шайбу «Ак Барс» забросил после мощного силового приема. Как это было?
– Шел на стык в шайбу, игрок соперника сам налетел.
– Все было в пределах правил?
– Не удалили, значит, все было по правилам.
– Много удалений у «Ак Барса». Как это исключить?
– Никогда не хочется удаляться, это получается случайно. Эмоции захлестывают, надо аккуратнее играть клюшкой. Каждый год правила меняются в пользу атаки, к слову.
– «Ак Барс» часто владеет преимуществом в счете, но иногда его теряет. Почему?
– Не сказать, что это расслабленность. Соперники тоже здорово играют, подстраиваются под нас, – сказал Адамчук.
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