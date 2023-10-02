Защитник «Ак Барса» Адамчук: «Никогда не хочется удаляться, получается случайно. Каждый год правила меняются в пользу атаки»

Теги Ак Барс Амур судьи КХЛ Кирилл Адамчук Хоккей

Кирилл Адамчук рассказал, почему у «Ак Барса» много удалений.

Защитник казанцев выразил мнение после матча с «Амуром» (5:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Хорошая реализация получилась. По игре не сказать, что счет получился разгромным. Соперник играл хорошо, но у нас получилось лучше.

– Первую шайбу «Ак Барс» забросил после мощного силового приема. Как это было?

– Шел на стык в шайбу, игрок соперника сам налетел.

– Все было в пределах правил?

– Не удалили, значит, все было по правилам.

– Много удалений у «Ак Барса». Как это исключить?

– Никогда не хочется удаляться, это получается случайно. Эмоции захлестывают, надо аккуратнее играть клюшкой. Каждый год правила меняются в пользу атаки, к слову.

– «Ак Барс» часто владеет преимуществом в счете, но иногда его теряет. Почему?

– Не сказать, что это расслабленность. Соперники тоже здорово играют, подстраиваются под нас, – сказал Адамчук.

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