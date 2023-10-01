Семенов о нервозности Радулова в матче с «Амуром»: «Не замечаю, стараюсь концентрироваться на игре. Это со стороны виднее»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов высказался о победе над «Амуром» в КХЛ (5:1).

– Хорошую игру провел наш вратарь, Артур Ахтямов, поздравляем его с первой победой в . Молодец, подтащил нас. Удалось создать моменты в атаке, реализовать их, порадовать наших болельщиков. Всех с победой.

– Есть ощущение, что сегодня излишне эмоционально реагировал на свою игру. Эта нервозность передается команде?

– Это со стороны виднее, кто и как ведет себя на скамейке, у кого какие личные действия. Такого не замечаю, стараюсь концентрироваться на игре, выходить заряженным на каждую смену.

– Что главный тренер сказал после матча? Обратил ли внимание на большое количество удалений у « »?

– Наши удаления – плохой осадок от игры, набрал шесть минут в третьем периоде. Будем работать над этим, необходимо их исключать. В плей-офф нельзя удаляться, с каждым раундом дальше будут проходить лучшие хоккеисты, будет больше мастерства, нужно меньше удаляться, – сказал .