Вратарь «Ак Барса» Ахтямов о первой победе в КХЛ: «Офигенно, не передать словами. Шел к этому не один год»

Вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов поделился впечатлениями от первой победы в КХЛ.

Казанская команда обыграла «Амур» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (5:1). Это первая победа в лиге для 21-летнего .

– Первая победа в КХЛ. Какие это чувства?

– Непередаваемые! На самом деле долго к этому шел, не один год. Офигенно, не передать словами. Но сильно радоваться не стоит. Через день уже новая игра, надо к ней подготовиться.

– 5:1 на бумаге смотрится легко. А какого оно на льду?

– «Амур» – очень хорошая команда, матч складывался непросто. У них были моменты и у нас тоже. Но мы их успешно реализовали. Хотя вратари « » сыграли хорошо. И мы сыграли хорошо.

– Были шансы отбить пропущенную шайбу?

– Ну да. Это все равно гол вратаря, – сказал Ахтямов.