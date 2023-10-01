Вратарь «Ак Барса» Ахтямов о первой победе в КХЛ: «Офигенно, не передать словами. Шел к этому не один год»

Теги Ак Барс Амур КХЛ Артур Ахтямов Хоккей

Вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов поделился впечатлениями от первой победы в КХЛ.

Казанская команда обыграла «Амур» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (5:1). Это первая победа в лиге для 21-летнего Ахтямова.

– Первая победа в КХЛ. Какие это чувства?

– Непередаваемые! На самом деле долго к этому шел, не один год. Офигенно, не передать словами. Но сильно радоваться не стоит. Через день уже новая игра, надо к ней подготовиться.

– 5:1 на бумаге смотрится легко. А какого оно на льду?

– «Амур» – очень хорошая команда, матч складывался непросто. У них были моменты и у нас тоже. Но мы их успешно реализовали. Хотя вратари «Амура» сыграли хорошо. И мы сыграли хорошо.

– Были шансы отбить пропущенную шайбу?

– Ну да. Это все равно гол вратаря, – сказал Ахтямов. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий