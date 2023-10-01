Вратарь «Ак Барса» Ахтямов о первой победе в КХЛ: «Офигенно, не передать словами. Шел к этому не один год»
Вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов поделился впечатлениями от первой победы в КХЛ.
Казанская команда обыграла «Амур» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (5:1). Это первая победа в лиге для 21-летнего Ахтямова.
– Первая победа в КХЛ. Какие это чувства?
– Непередаваемые! На самом деле долго к этому шел, не один год. Офигенно, не передать словами. Но сильно радоваться не стоит. Через день уже новая игра, надо к ней подготовиться.
– 5:1 на бумаге смотрится легко. А какого оно на льду?
– «Амур» – очень хорошая команда, матч складывался непросто. У них были моменты и у нас тоже. Но мы их успешно реализовали. Хотя вратари «Амура» сыграли хорошо. И мы сыграли хорошо.
– Были шансы отбить пропущенную шайбу?
– Ну да. Это все равно гол вратаря, – сказал Ахтямов.
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