34-летний Брендон Саттер завершил карьеру. Форвард провел 13 сезонов в НХЛ

Брендон Саттер завершил игровую карьеру.

Такое решение 34-летний форвард принял после того, как не прошел просмотр в « ».

«Я благодарен «Ойлерс» за предоставленную в последние несколько недель возможность. Чтобы соперничать в НХЛ, нужно на сто процентов быть здоровым. И хотя мое самочувствие продолжает улучшаться, ради здоровья и семьи я официально ухожу из хоккея», – сказал Саттер.

Последние два сезона нападающий пропустил из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

– 11-й номер драфта НХЛ-2007. В 770 матчах регулярного чемпионата он набрал 289 (152+137) очков, выступая за «Каролину», « » и « ». В плей-офф на его счету 18 (9+9) баллов в 50 играх. Всего в лиге он провел 13 сезонов.