Брендон Саттер пройдет просмотр в «Эдмонтоне». Форвард пропустил 2 полных сезона из-за хронических симптомов ковида

Брендон Саттер подписал пробный контракт с «Эдмонтоном».

34-летний центральный нападающий приедет в тренировочный лагерь «Ойлерс» в сентябре.

Игрок пропустил 2 последних сезона из-за хронических симптомов коронавируса.

– 11-й номер драфта НХЛ-2007. В его активе 770 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Каролину», «Питтсбург» и « ». Он набрал 289 (152+137) очков.

По данным CapFriendly, у « » есть 3,5 миллиона долларов под потолком зарплат. При этом клубу необходимо подписать новый контракт с защитником Эваном Бушаром.