Брендон Саттер пройдет просмотр в «Эдмонтоне». Форвард пропустил 2 полных сезона из-за хронических симптомов ковида

Теги возможные переходы Ванкувер Эдмонтон НХЛ Брендон Саттер коронавирус Хоккей

Брендон Саттер подписал пробный контракт с «Эдмонтоном».

34-летний центральный нападающий приедет в тренировочный лагерь «Ойлерс» в сентябре. 

Игрок пропустил 2 последних сезона из-за хронических симптомов коронавируса. 

Саттер – 11-й номер драфта НХЛ-2007. В его активе 770 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Каролину», «Питтсбург» и «Ванкувер». Он набрал 289 (152+137) очков. 

По данным CapFriendly, у «Эдмонтона» есть 3,5 миллиона долларов под потолком зарплат. При этом клубу необходимо подписать новый контракт с защитником Эваном Бушаром. 

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