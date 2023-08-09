Брендон Саттер пройдет просмотр в «Эдмонтоне». Форвард пропустил 2 полных сезона из-за хронических симптомов ковида
Брендон Саттер подписал пробный контракт с «Эдмонтоном».
34-летний центральный нападающий приедет в тренировочный лагерь «Ойлерс» в сентябре.
Игрок пропустил 2 последних сезона из-за хронических симптомов коронавируса.
Саттер – 11-й номер драфта НХЛ-2007. В его активе 770 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Каролину», «Питтсбург» и «Ванкувер». Он набрал 289 (152+137) очков.
По данным CapFriendly, у «Эдмонтона» есть 3,5 миллиона долларов под потолком зарплат. При этом клубу необходимо подписать новый контракт с защитником Эваном Бушаром.
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