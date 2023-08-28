Ганье и Брендон Саттер приглашены на просмотр в «Эдмонтон». Сэм перешел в клуб в 3-й раз

Два хоккеиста подписали пробные контракты с «Эдмонтоном».

Форварды Сэм Ганье и пройдут вместе с канадским клубом подготовку к сезону в тренировочном лагере.

Это третий приход 34-летнего Ганье в клуб. «Ойлерс» задрафтовали хоккеиста под общим 6-м номером в 2007 году.

Сэм выступал за команду с 2007 по 2014 год, а затем вернулся в клуб по ходу сезона-2018/19.

В прошлом сезоне Ганье играл за «Виннипег» и набрал 14 (8+6) очков в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Саттер пропустил два последних сезона из-за хронических симптомов коронавируса.

Брендон – 11-й номер драфта НХЛ-2007. В его активе 770 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Каролину», «Питтсбург» и «Ванкувер». Он набрал 289 (152+137) очков.