Ганье и Брендон Саттер приглашены на просмотр в «Эдмонтон». Сэм перешел в клуб в 3-й раз

Теги переходы Эдмонтон НХЛ Брендон Саттер Сэм Ганье Хоккей

Два хоккеиста подписали пробные контракты с «Эдмонтоном».

Форварды Сэм Ганье и Брендон Саттер пройдут вместе с канадским клубом подготовку к сезону в тренировочном лагере.

Это третий приход 34-летнего Ганье в клуб. «Ойлерс» задрафтовали хоккеиста под общим 6-м номером в 2007 году.

Сэм выступал за команду с 2007 по 2014 год, а затем вернулся в клуб по ходу сезона-2018/19.

В прошлом сезоне Ганье играл за «Виннипег» и набрал 14 (8+6) очков в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Саттер пропустил два последних сезона из-за хронических симптомов коронавируса. 

Брендон – 11-й номер драфта НХЛ-2007. В его активе 770 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Каролину», «Питтсбург» и «Ванкувер». Он набрал 289 (152+137) очков.

2 комментария

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Dastan 82
два топовых снайпера среднего возраста. причем родных. и как про них никто не вспомнил? макди и драйз, у вас теперь конкуренты!
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забил на оборону
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МакДжисус всё ещё пытается достать рекорд Ганье - 8 очков за игру. Легенда Ойлерс.
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