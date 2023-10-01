Туктамышева поздравила омичей с годовщиной открытия «G-Drive Арены»: «Безумно нравится там кататься, обязательно буду приезжать. Качество льда – высочайшее»

Теги Авангард КХЛ G-Drive Арена Елизавета Туктамышева женское катание Хоккей

Елизавета Туктамышева поздравила омичей с годовщиной оnкрытия «G-Drive Арены».

Ледовый дворец в Омске был открыт 1 октября 2022 года. На арене играет хоккейный клуб «Авангард».

«Ребята, всем привет! Я сейчас нахожусь в ветренном Сочи, катаюсь в шоу Ильи Авербуха, но ровно год назад в это время я принимала участие в открытии «G-Drive Арены» в Омске. 

Я поздравляю всех омичей, всю команду G-Drive с этим замечательным праздником. Желаю больше крутых шоу, аншлагов, классных мероприятий, чтобы все всегда складывалось по плану, потому что это очень важно.

А я, в свою очередь, обязательно буду туда приезжать, потому что мне безумно нравится там кататься, так как условия, качеств льда – мне это очень важно, потому что я спортсменка, фигуристка – на самом высоком уровне. Поэтому увидимся в Омске!» – сказала чемпионка мира по фигурному катанию. 

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4 комментария

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Юрий Костыгин
"Нужно измерять толщину льда, он должен быть 35-50 мм." из цитатника Йозе Марино.
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Эд..19
Авангард, бросай Бузову ! Туктик лучше ! )
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Asl Ali
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Александр Невский
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Лучшая арена в Европе в Омске .
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