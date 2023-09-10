Ягудин выступит перед матчем «Авангарда» с «Адмиралом»: «Олимпийский чемпион заглянет к нам в гости 14 сентября»

Теги Авангард болельщики Алексей Ягудин КХЛ G-Drive Арена мужское катание Адмирал Хоккей

Фигурист Алексей Ягудин выступит перед матчем «Авангарда» против «Адмирала».

«Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию Алексей Ягудин заглянет к нам в гости на матч 14 сентября.

Алексей уже дважды выступал на льду «G-Drive Арены» в прошлом сезоне – и вот, наконец, приезжает непосредственно на матч «Авангарда»!

Он не только проведет автограф-сессию для наших болельщиков, но и покажет свое мастерство на предматчевом шоу», – говорится в сообщении «Авангарда».

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5 комментариев

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RusVector
Вот и Алексея пристроили
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Татьяна Вересова
Ого, Алексей тряхнет стариной?)
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Nokolay Fomi4ev
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Только клоунов на хоккее и не хватало)
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maximus388
С чем выступит, анекдот расскажет?
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Елена Спирина
Ответ Татьяна Вересова
Ого, Алексей тряхнет стариной?)
Ну, он еще ничего. На шоу хорошо катает
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