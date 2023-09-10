Ягудин выступит перед матчем «Авангарда» с «Адмиралом»: «Олимпийский чемпион заглянет к нам в гости 14 сентября»

Фигурист Алексей Ягудин выступит перед матчем «Авангарда» против «Адмирала».

«Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию Алексей Ягудин заглянет к нам в гости на матч 14 сентября.

Алексей уже дважды выступал на льду « » в прошлом сезоне – и вот, наконец, приезжает непосредственно на матч «Авангарда»!

Он не только проведет автограф-сессию для наших болельщиков, но и покажет свое мастерство на предматчевом шоу», – говорится в сообщении « ».