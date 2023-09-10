Ягудин выступит перед матчем «Авангарда» с «Адмиралом»: «Олимпийский чемпион заглянет к нам в гости 14 сентября»
Фигурист Алексей Ягудин выступит перед матчем «Авангарда» против «Адмирала».
«Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию Алексей Ягудин заглянет к нам в гости на матч 14 сентября.
Алексей уже дважды выступал на льду «G-Drive Арены» в прошлом сезоне – и вот, наконец, приезжает непосредственно на матч «Авангарда»!
Он не только проведет автограф-сессию для наших болельщиков, но и покажет свое мастерство на предматчевом шоу», – говорится в сообщении «Авангарда».
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