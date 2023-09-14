Морозов о Матче звезд на «СКА-Арене»: «Омск свою кандидатуру не предлагал. Это одно из самых ярких мероприятий КХЛ, нам нужна заинтересованность принимающей стороны»

Алексей Морозов высказался о проведении Фонбет Матча звезд КХЛ на «СКА-Арене».

Мероприятия звездного уик-энда запланированы на 9 и 10 декабря. Новая арена СКА в Петербурге на данный момент еще не введена в эксплуатацию.

– Почему Матч звезд КХЛ был отдан Санкт-Петербургу?

– Мы общались со многими городами. Омск свою кандидатуру не предлагал. Там сменилось руководство, и к этому мероприятию нужно тщательно готовиться. Поэтому было принято решение остановиться на Санкт-Петербурге.

– Но ведь в Петербурге совсем не обкатанная арена…

– Матч звезд – одно из самых ярких наших мероприятий. И нам нужна заинтересованность принимающей стороны. Просто не все регионы были готовы, а вот Санкт-Петербург к этому готов.

– на той неделе уже опробовал лед «СКА-Арены». Вы спрашивали его мнение о том, готов ли этот дворец?

– Не общался с ним, я был в рабочей командировке в Новосибирске. Но увидимся с Ильей и обсудим этот момент. Опыт Ковальчука нам обязательно поможет, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Морозов.