Генменеджер «Трактора» о Боуи: «Он добавит нам мышц и поможет в большинстве»
Генменеджер «Трактора» высказался о приобретении защитника Мэдисона Боуи.
Челябинский клуб выменял канадца у минского «Динамо», отдав другого легионера – защитника Роберта Хэмилтона.
«В результате обмена с минским «Динамо» клуб получил канадского игрока обороны Мэдисона Боуи. Это габаритный праворукий защитник с хорошим катанием, броском, умеющий двигать шайбу и имеющий победный опыт.
Он добавит нашей команде мышц и благодаря своим игровым навыкам в топ-4 поможет «Трактору» в большинстве. Также мы благодарим Роба Хэмилтона за время, проведенное в Челябинске. Надеемся, что смена обстановки и новый вызов пойдут на пользу его карьере», – сказал Алексей Волков.
Отметим, что в 2018 году Боуи стал обладателем Кубка Стэнли с «Вашингтоном», хотя не сыграл в победном плей-офф. В его активе 51 матч в регулярном чемпионате в том сезоне.
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