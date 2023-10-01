Генменеджер «Трактора» о Боуи: «Он добавит нам мышц и поможет в большинстве»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Мэдисон Боуи Роберт Хэмилтон Хоккей

Генменеджер «Трактора» высказался о приобретении защитника Мэдисона Боуи.

Челябинский клуб выменял канадца у минского «Динамо», отдав другого легионера – защитника Роберта Хэмилтона

«В результате обмена с минским «Динамо» клуб получил канадского игрока обороны Мэдисона Боуи. Это габаритный праворукий защитник с хорошим катанием, броском, умеющий двигать шайбу и имеющий победный опыт.

Он добавит нашей команде мышц и благодаря своим игровым навыкам в топ-4 поможет «Трактору» в большинстве. Также мы благодарим Роба Хэмилтона за время, проведенное в Челябинске. Надеемся, что смена обстановки и новый вызов пойдут на пользу его карьере», – сказал Алексей Волков.

Отметим, что в 2018 году Боуи стал обладателем Кубка Стэнли с «Вашингтоном», хотя не сыграл в победном плей-офф. В его активе 51 матч в регулярном чемпионате в том сезоне. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий