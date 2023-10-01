Генменеджер «Трактора» о Боуи: «Он добавит нам мышц и поможет в большинстве»

Генменеджер «Трактора» высказался о приобретении защитника Мэдисона Боуи.

Челябинский клуб выменял канадца у минского «Динамо», отдав другого легионера – защитника .

«В результате обмена с минским «Динамо» клуб получил канадского игрока обороны . Это габаритный праворукий защитник с хорошим катанием, броском, умеющий двигать шайбу и имеющий победный опыт.

Он добавит нашей команде мышц и благодаря своим игровым навыкам в топ-4 поможет « » в большинстве. Также мы благодарим Роба Хэмилтона за время, проведенное в Челябинске. Надеемся, что смена обстановки и новый вызов пойдут на пользу его карьере», – сказал .

Отметим, что в 2018 году Боуи стал обладателем Кубка Стэнли с «Вашингтоном», хотя не сыграл в победном плей-офф. В его активе 51 матч в регулярном чемпионате в том сезоне.