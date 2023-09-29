«Трактор» обменяет Хэмилтона в минское «Динамо» на Боуи

Минское «Динамо» и «Трактор» готовят обмен легионерами.

Состав клуба из Беларуси должен пополнить защитник . В уральскую команду перейдет игрок обороны .

О разработке обмена сообщил журналист Дмитрий Лукашов.

Роберт Хэмилтон набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 4» в 9 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. Канадец присоединился к по ходу прошлого сезона.

Мэдисон Боуи записал на свой счет 2 (0+2) балла за результативность при полезности «0» в 8 играх регулярного чемпионата. Канадец проводит дебютный сезон в .