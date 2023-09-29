«Трактор» обменяет Хэмилтона в минское «Динамо» на Боуи
Минское «Динамо» и «Трактор» готовят обмен легионерами.
Состав клуба из Беларуси должен пополнить защитник Роберт Хэмилтон. В уральскую команду перейдет игрок обороны Мэдисон Боуи.
О разработке обмена сообщил журналист Дмитрий Лукашов.
Роберт Хэмилтон набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 4» в 9 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. Канадец присоединился к «Трактору» по ходу прошлого сезона.
Мэдисон Боуи записал на свой счет 2 (0+2) балла за результативность при полезности «0» в 8 играх регулярного чемпионата. Канадец проводит дебютный сезон в КХЛ.
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