«Трактор» обменяет Хэмилтона в минское «Динамо» на Боуи

Теги Трактор возможные переходы Динамо Минск КХЛ Мэдисон Боуи Роберт Хэмилтон Хоккей

Минское «Динамо» и «Трактор» готовят обмен легионерами.

Состав клуба из Беларуси должен пополнить защитник Роберт Хэмилтон. В уральскую команду перейдет игрок обороны Мэдисон Боуи.

О разработке обмена сообщил журналист Дмитрий Лукашов.

Роберт Хэмилтон набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 4» в 9 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. Канадец присоединился к «Трактору» по ходу прошлого сезона.

Мэдисон Боуи записал на свой счет 2 (0+2) балла за результативность при полезности «0» в 8 играх регулярного чемпионата. Канадец проводит дебютный сезон в КХЛ.

7 комментариев

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Savardus
Ответ Dundee
Почему это в главных новостях?)) кто эти люди?) заранее пардон, если нарушил чувства верующих 🙏
ну Льюис Хэмилтон - многократный чемпион мира по гонкам Ф1, Дэвид Боуи - легенда мира музыки
+15
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+15
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Сергей Орлов
Зачем это Минску?)
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Dundee
Почему это в главных новостях?)) кто эти люди?) заранее пардон, если нарушил чувства верующих 🙏
0
0
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Alexantro
Ответ Сергей Орлов
Зачем это Минску?)
Боуи пока ничего не показал, как был темной лошадкой так и остался, Хэмилтон же адаптирован к лиге и поможет в большинстве.
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Сергей Орлов
Ответ Alexantro
Боуи пока ничего не показал, как был темной лошадкой так и остался, Хэмилтон же адаптирован к лиге и поможет в большинстве.
Смешно)
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Тимур Сошников
Ответ Сергей Орлов
Зачем это Минску?)
Боуи не проходил в состав, не нравился Кварталу, а хэмилтон более атакующий защитник с хорошим катанием
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Dundee
Ответ Savardus
ну Льюис Хэмилтон - многократный чемпион мира по гонкам Ф1, Дэвид Боуи - легенда мира музыки
Зачёт))) 🤪
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