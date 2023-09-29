Вайсфельд о «Тракторе»: «Гатиятулин – сильный тренер, у команды хороший состав, а результат объективно ниже возможностей. Нужно принимать какое-то решение»

Теги Трактор Леонид Вайсфельд Алексей Волков КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Леонид Вайсфельд оценил работу главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина.

Челябинцы проиграли три из четырех последних матчей. Клуб занимает седьмое место в таблице Востока.

– Можно говорить о тренерском кризисе Анвара Гатиятулина?

– Я бы сформулировал так: игра команды намного ниже уровня хоккеистов, которые в ней собраны. Когда такое происходит, то обычно возникают вопросы к тренерам. Хотя могут быть и другие причины, о которых я просто не знаю.

– В прошлом сезоне вы отмечали «ущербную психологию» команды. В этом году такая же ситуация, если особенно говорить про третьи периоды?

– Когда идет такая серия, то игроки уже в себя не верят. Начинается нервотрепка, теряется уверенность. Шесть третьих периодов подряд проиграно, ты выходишь на очередной – и тебя начинает колотить.

– Недавно вы сказали, что «Трактору» и Гатиятулину надо сменить обстановку. Имели в виду, что команде нужен новый главный тренер?

– Об этом должен думать генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков. С моей точки зрения, Гатиятулин – сильный тренер, у команды хороший состав, а результат объективно ниже возможностей. Нужно принимать какое-то решение.

Если в клубе считают, что в этом вина тренера, то нужно его менять. Если другие причины, то необходимо их устранять. Не считаю, что нужно сегодня взять и уволить Гатиятулина. Прежде всего, надо выявить причину таких неудач.

Возможно, Гатиятулин считает, что все делает правильно, но какие-то обстоятельства не дают ему реализовать свои идеи, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Генменеджер «Трактора»: «У Гатиятулина есть кредит доверия, вместе пытаемся работать над ошибками. Еще рано делать выводы по качеству игры и результатам»

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1 комментарий

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sergey2022
Второй год одинаковые проблемы, состав сильный, игры нет, меняйте тренера
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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