Вайсфельд о «Тракторе»: «Гатиятулин – сильный тренер, у команды хороший состав, а результат объективно ниже возможностей. Нужно принимать какое-то решение»
Леонид Вайсфельд оценил работу главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина.
Челябинцы проиграли три из четырех последних матчей. Клуб занимает седьмое место в таблице Востока.
– Можно говорить о тренерском кризисе Анвара Гатиятулина?
– Я бы сформулировал так: игра команды намного ниже уровня хоккеистов, которые в ней собраны. Когда такое происходит, то обычно возникают вопросы к тренерам. Хотя могут быть и другие причины, о которых я просто не знаю.
– В прошлом сезоне вы отмечали «ущербную психологию» команды. В этом году такая же ситуация, если особенно говорить про третьи периоды?
– Когда идет такая серия, то игроки уже в себя не верят. Начинается нервотрепка, теряется уверенность. Шесть третьих периодов подряд проиграно, ты выходишь на очередной – и тебя начинает колотить.
– Недавно вы сказали, что «Трактору» и Гатиятулину надо сменить обстановку. Имели в виду, что команде нужен новый главный тренер?
– Об этом должен думать генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков. С моей точки зрения, Гатиятулин – сильный тренер, у команды хороший состав, а результат объективно ниже возможностей. Нужно принимать какое-то решение.
Если в клубе считают, что в этом вина тренера, то нужно его менять. Если другие причины, то необходимо их устранять. Не считаю, что нужно сегодня взять и уволить Гатиятулина. Прежде всего, надо выявить причину таких неудач.
Возможно, Гатиятулин считает, что все делает правильно, но какие-то обстоятельства не дают ему реализовать свои идеи, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Генменеджер «Трактора»: «У Гатиятулина есть кредит доверия, вместе пытаемся работать над ошибками. Еще рано делать выводы по качеству игры и результатам»
1 комментарий