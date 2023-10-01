«Трактор» обменял Хэмилтона в минское «Динамо» на Боуи

Теги Трактор переходы Динамо Минск КХЛ Мэдисон Боуи Роберт Хэмилтон Хоккей

«Трактор» и минское «Динамо» обменялись защитниками-легионерами.

Состав клуба из Беларуси пополнил Роберт Хэмилтон. В челябинскую команду перешел Мэдисон Боуи.

Роберт Хэмилтон набрал 1 (0+1) балл при полезности «минус 4» в 9 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. Канадец присоединился к «Трактору» по ходу прошлого сезона.

Мэдисон Боуи записал на свой счет 2 (0+2) балла за результативность при полезности «0» в 8 играх регулярного чемпионата. Канадец проводит дебютный сезон в КХЛ.

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3 комментария

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Crosby174
Будем посмотреть.
Уж лучше Бауи в первой спецбригаде ПП, чем Антипин с Телегиным.
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Анатолий Чавыкин
Пока дифирамбы петь не будем,поживём-увидим,хуже Блажика с Яруллой уж точно не будет
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Анна
Жаль что у Хэмилтона не получилось удачи в Минском. Дай бог чтобы у Бауи всё пошло как надо верим.
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