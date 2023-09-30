Дмитрий Осипов подписал пробный контракт с фармом «Вашингтона» в АХЛ

Дмитрий Осипов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Вашингтона» в АХЛ.

26-летний Осипов в прошлом сезоне выступал за «Сан-Диего Гуллз». В 57 играх он набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-18».

Отмечается, что ранее хоккеист играл как на позиции форварда, так и на позиции защитника.

Осипов присоединится к «Херши» в тренировочном лагере, который откроется 2 октября.

Напомним, 1 июня спортивные права на Дмитрия Осипова в Фонбет Чемпионате КХЛ получил СКА.