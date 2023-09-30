Дмитрий Осипов подписал пробный контракт с фармом «Вашингтона» в АХЛ

Теги возможные переходы Вашингтон АХЛ Херши Дмитрий Осипов Сан-Диего Гуллз Хоккей

Дмитрий Осипов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Вашингтона» в АХЛ.

26-летний Осипов в прошлом сезоне выступал за «Сан-Диего Гуллз». В 57 играх он набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-18».

Отмечается, что ранее хоккеист играл как на позиции форварда, так и на позиции защитника.

Осипов присоединится к «Херши» в тренировочном лагере, который откроется 2 октября. 

Напомним, 1 июня спортивные права на Дмитрия Осипова в Фонбет Чемпионате КХЛ получил СКА.

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1 комментарий

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Einfach Safari
первый номер драфта КХЛ 2013 между прочим)
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