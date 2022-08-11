Алтыбармакян о шашлыках в США: «Местные ребята не понимают, как мы так крупно режем мясо. Они как нарежут – кот наплакал»

Нападающий «Сочи» рассказал о готовке шашлыков в США.

– Вы с Мельничуком успели в Сочи хинкали с креветкой отведать…

– Да он сразу меня сдал! В первый же день. Мы пришли в ресторан пообедать, я ему говорю: «Ну, попробуй!»

Реально очень вкусная тема. Он четыре «убрал» и даже не заметил, а я в тот день вообще не ел хинкали. Хачапури совсем забыл как выглядит. Может, на какой-нибудь праздник себе позволю.

Я сейчас в очень приличной форме, а если по его интервью судить, то я там будто тонну этих хинкали съел. Как обычно: доверишься вратарю – всех сдаст.

– Шашлыки для одноклубников по «Рокфорду» случайно не жарили?

– забрал все мои шашлыки. Он давно в Рокфорде, знает где мясо взять. Наверное, хотел мне показать свое мастерство. Раз так? Да пожалуйста! Ему вроде понравилось, пацаны тоже были довольны.

Местные ребята не понимают, как мы так крупно режем мясо на шашлыки. Они как нарежут – кот наплакал! В общем, Дима готовил, а я стоял, смотрел, комментировал.

– Как устроен тимбилдинг в ? Сильно отличается процесс построения коллектива от того, что вы видели в России?

– С тимбилдингом там проблем не было. После игры всегда ходили поужинать командой: с девушками, женами, кто-то даже с детьми. Мне понравилось, что когда у кого-то день рождения – ходили друг другу в гости на фуршеты.

У нас была очень сплоченная команда, хотя были ребята из России, Швеции и других стран Европы. Может быть то, что город маленький, помогало? – сказал Алтыбармакян.