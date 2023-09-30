Заварухин о 3:1 с «Адмиралом»: «Хорошая оборона у них, системная, команда вязкая. Мы проявили характер в 3-м периоде, была работа через не могу и черновые голы»

Теги Автомобилист Николай Заварухин Сергей Широков КХЛ Алексей Макеев Адмирал Анатолий Голышев Алексей Бывальцев Василий Филяев Джованни Фьоре Чемпионат.com Хоккей

Николай Заварухин прокомментировал победу в матче против «Адмирала» (3:1).

«Тяжелая игра, много борьбы. Предупреждали ребят, что команда вязкая, хорошая оборона у «Адмирала», системная. Два периода не было бросков из зоны поражения, больше от синей линии. Надо отдать должное сопернику, они эти броски блокировали.

Встряхнули ребят, поменяли сочетания, где-то на три звена перешли, забили хорошие голы. Спасибо болельщикам, полный стадион гнал нас вперед, мы играем за них. Спасибо команде за проявленный характер.

Как смогли продавить оборону «Адмирала» на пятаке? Добавили в движении, плюс гол забили при игре «5 на 4», здорово исполнили. Поймали соперника на контратаке – раскрылся чуть. Говорили ребятам, что «Адмирал» хорош в контратаках, в моменте с голом Фьоре попались на нее, хотя там один игрок был против троих, этот момент будем разбирать.

В третьем периоде проявили характер, была работа через не могу и черновые голы.

Широков в ротации или с травмой? Временно дали паузу Сереге. Сегодня он помогал в раздевалке здорово, респект ему за это. На следующий матч готовится играть, будет в составе.

Ждать ли Макеева в следующей встрече в первом звене? Посмотрим, проанализируем игру. Они вместе с Толей Голышевым добавили движения в третьем периоде. С Лехой мы говорили до этого, ставили его до этого к Бывальцеву, чтобы было три звена с хорошим движением.

Дебют Филяева в сезоне? Видел, что немножко тяжеловато было ему, а так парень старался, делал работу. Посмотрим видео, проанализируем. В Высшей лиге он один из лидеров, надо его подтягивать, желание у него есть», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

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1 комментарий

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heivani
А что смотреть,Макеев на протяжении длительного времени игрок первых двух троек,бомбардир.А вы Хрипунова в первое ставите.У Стёпы самоотдача конечно,дай бог всем такую,но он не голеадор.Выиграли хорошо конечно,но слишком много времени на раскачку уходит.
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