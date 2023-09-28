Сергей Широков: «Автомобилист» готов решать большие задачи. Если все будет хорошо, можем замахнуться на Кубок Гагарина»

Теги Автомобилист Сергей Широков КХЛ Кубок Гагарина Евгений Аликин Хоккей

Сергей Широков оценил шансы «Автомобилиста» выиграть Кубок Гагарина.

– По сравнению с мартом, сильно ли изменился «Автомобилист»? Скорее даже не в плане состава, а ментальности.

– В плане состава команда не особо изменилась, потому что только четыре новых хоккеиста появилось и в то же время ушло не так много человек.

Так что костяк сохранился. Ребята, которые пришли, добавят нам уверенности и стабильности. Все мы знаем, что Евгений Аликин – мастеровитый вратарь, поэтому все изменения только в плюс.

А по поводу ментальности еще рано говорить – сезон только начался. Так что будем смотреть по ходу чемпионата. Но мы должны расти и ментально тоже.

– Давно сложилось мнение, что «Автомобилист» – это команда с хорошими именами, но не кубковая.

– Надо это менять. 50% – это психология. Выигрывают не имена и не фамилии, а команда. Надо сплотиться в один кулак. Я считаю, что наша команда готова решать большие задачи.

– Вы играли в чемпионских клубах. Что отличает кубковую команду?

– Характер и сплоченность, желание биться друг за друга, помогать во всех моментах и идти к победе, несмотря ни на что.

– У «Автомобилиста» уже есть черты кубковой команды?

– Прослеживаются. У нас действительно сложился хороший коллектив и хочется верить, что на протяжении всего сезона мы будем сплачиваться еще сильнее. Все это пригодится уже в плей-офф.

– Николай Заварухин говорил, что вас подписали как «мужика в команду». Вы можете выступить перед командой в раздевалке?

– Да, старюсь соответствовать ожиданиям. Средний возраст у нас не такой молодой. Много опытных хоккеистов, которые голодные до победы.

Мы будем доказывать в каждой игре, что команда «Автомобилист» созрела, готова добиваться поставленных целей и принести городу первые медали.

Если все будет хорошо, то можем замахнуться и на Кубок Гагарина. Почему бы и нет? – сказал нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков.

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