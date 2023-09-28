Сергей Широков: «Автомобилист» готов решать большие задачи. Если все будет хорошо, можем замахнуться на Кубок Гагарина»

Сергей Широков оценил шансы «Автомобилиста» выиграть Кубок Гагарина.

– По сравнению с мартом, сильно ли изменился «Автомобилист»? Скорее даже не в плане состава, а ментальности.

– В плане состава команда не особо изменилась, потому что только четыре новых хоккеиста появилось и в то же время ушло не так много человек.

Так что костяк сохранился. Ребята, которые пришли, добавят нам уверенности и стабильности. Все мы знаем, что – мастеровитый вратарь, поэтому все изменения только в плюс.

А по поводу ментальности еще рано говорить – сезон только начался. Так что будем смотреть по ходу чемпионата. Но мы должны расти и ментально тоже.

– Давно сложилось мнение, что «Автомобилист» – это команда с хорошими именами, но не кубковая.

– Надо это менять. 50% – это психология. Выигрывают не имена и не фамилии, а команда. Надо сплотиться в один кулак. Я считаю, что наша команда готова решать большие задачи.

– Вы играли в чемпионских клубах. Что отличает кубковую команду?

– Характер и сплоченность, желание биться друг за друга, помогать во всех моментах и идти к победе, несмотря ни на что.

– У «Автомобилиста» уже есть черты кубковой команды?

– Прослеживаются. У нас действительно сложился хороший коллектив и хочется верить, что на протяжении всего сезона мы будем сплачиваться еще сильнее. Все это пригодится уже в плей-офф.

– Николай Заварухин говорил, что вас подписали как «мужика в команду». Вы можете выступить перед командой в раздевалке?

– Да, старюсь соответствовать ожиданиям. Средний возраст у нас не такой молодой. Много опытных хоккеистов, которые голодные до победы.

Мы будем доказывать в каждой игре, что команда « » созрела, готова добиваться поставленных целей и принести городу первые медали.

Если все будет хорошо, то можем замахнуться и на . Почему бы и нет? – сказал нападающий «Автомобилиста» .