Тренер «Чикаго» о Бедарде: «В целом он очень хорошо читает игру. Не будет проблем при встрече с более крупными и сильными парнями»

Теги выставочные матчи Сент-Луис Чикаго Люк Ричардсон НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Тренер «Чикаго» отметил, что Коннор Бедард хорошо читает игру.

18-летний нападающий набрал 2 (0+2) очка в предсезонном матче с «Сент-Луисом» (2:1 ОТ). 

«Я думаю, что он хорошо сыграл. Хотел забить. Иногда он увлекался атакой, но в целом очень хорошо читает игру. 

Превосходная передача на победный гол. Мы видим, что ему очень комфортно, когда он контролирует шайбу.

У него не будет проблем при встрече с более крупными и сильными парнями. У него есть особое качество – делать то, что нужно, в нужный момент», – сказал Люк Ричардсон

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