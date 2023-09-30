Тренер «Чикаго» о Бедарде: «В целом он очень хорошо читает игру. Не будет проблем при встрече с более крупными и сильными парнями»

Тренер «Чикаго» отметил, что Коннор Бедард хорошо читает игру.

18-летний нападающий набрал 2 (0+2) очка в предсезонном матче с « » (2:1 ОТ).

«Я думаю, что он хорошо сыграл. Хотел забить. Иногда он увлекался атакой, но в целом очень хорошо читает игру.

Превосходная передача на победный гол. Мы видим, что ему очень комфортно, когда он контролирует шайбу.

У него не будет проблем при встрече с более крупными и сильными парнями. У него есть особое качество – делать то, что нужно, в нужный момент», – сказал .