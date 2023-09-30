Капризов о Зукарелло: «Великолепный игрок, отличный парень. Всегда всем помогает – и за пределами льда»

Теги Миннесота НХЛ Матс Зукарелло Асен Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов высказался о продлении «Миннесотой» контракта с Матсом Зукарелло.

«Он великолепный игрок, всегда всем помогает. Глядя на него, можно многому научиться благодаря его мастерству, стилю игры.

Он отличный парень, и помогает не только в хоккее, но и за пределами ледовой площадки.

Если у меня есть вопросы, он всегда мне поможет. Он веселый парень, любит пошутить», – сказал российский форвард «Миннесоты». 

«Миннесота» продлила контракт с Зукарелло на 2 года с кэпхитом 4,125 млн долларов

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