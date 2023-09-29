Жафяров после 1:2 с «Торпедо»: «Хочется помогать команде, иногда не получается. Все пытаются это перевернуть, работают, не опускают руки. Любой балл на вес золота»
Дамир Жафяров прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (1:2 ОТ).
– Особенный матч против бывшей команды. И у «Торпедо» шесть побед дома из шести.
– Здесь всегда тяжело играть. Когда выходишь на лед, обо всем забываешь. Игра получилась зрелищной, хоть счет и небольшой. Никто не хотел уступать, где-то много что не получалось.
– Дуэль вратарей? Как тебе игра Ахтямова?
– Вратари здорово сыграли. Ахтямов – красавец. Мы где-то плохо сыграли, он нас подтащил, у него все впереди. Классный вратарь, думаю, у него все получится.
– Можно сказать, что овертайм – это отчасти фарт?
– Это хоккей, игра, а не какое-то действие алгоритмов, которое точно приведет к результату. У нас результат меняется каждую секунду, матчи складываются по-разному, конечно, мы всегда выходим играть на победу.
Хочется помогать команде, иногда не получается, все пытаются это перевернуть. Все работают и не опускают руки, будем стараться продолжать играть хорошо. Любой балл на вес золота, поэтому все идет в копилочку, впереди много встреч, – сказал нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров.
Агент Жафярова: «Он говорит, что будет терпеть и ждать своего шанса. Жалоб нет ни со стороны игрока, ни со стороны «Ак Барса»
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