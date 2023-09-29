Жафяров после 1:2 с «Торпедо»: «Хочется помогать команде, иногда не получается. Все пытаются это перевернуть, работают, не опускают руки. Любой балл на вес золота»

Теги Ак Барс Торпедо КХЛ Дамир Жафяров Артур Ахтямов Хоккей

Дамир Жафяров прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (1:2 ОТ).

– Особенный матч против бывшей команды. И у «Торпедо» шесть побед дома из шести.

– Здесь всегда тяжело играть. Когда выходишь на лед, обо всем забываешь. Игра получилась зрелищной, хоть счет и небольшой. Никто не хотел уступать, где-то много что не получалось.

– Дуэль вратарей? Как тебе игра Ахтямова?

– Вратари здорово сыграли. Ахтямов – красавец. Мы где-то плохо сыграли, он нас подтащил, у него все впереди. Классный вратарь, думаю, у него все получится.

– Можно сказать, что овертайм – это отчасти фарт?

– Это хоккей, игра, а не какое-то действие алгоритмов, которое точно приведет к результату. У нас результат меняется каждую секунду, матчи складываются по-разному, конечно, мы всегда выходим играть на победу.

Хочется помогать команде, иногда не получается, все пытаются это перевернуть. Все работают и не опускают руки, будем стараться продолжать играть хорошо. Любой балл на вес золота, поэтому все идет в копилочку, впереди много встреч, – сказал нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров

Агент Жафярова: «Он говорит, что будет терпеть и ждать своего шанса. Жалоб нет ни со стороны игрока, ни со стороны «Ак Барса»

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4 комментария

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Матроскин52
Очень сильно кажется, что лучшей командой для Дамира было все таки Торпедо… Во вчерашнем матче играла бледная тень Дамира Жафярова…
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0
+3
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Strannix
Жафяров: да *******, главное я миллионер
+1
0
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Dundee
Здесь всегда тяжело играть нашим соперникам. А тебе, было легко, был лидер команды. Желаю, чтобы раскрыл свой потенциал и прогрессировал, не затерялся. Удачи тебе Дамир. Мы помним. Спасибо тебе ✊
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Diald
Ответ Strannix
Жафяров: да *******, главное я миллионер
с одним очком)
0
0
0
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