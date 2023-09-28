Агент Жафярова: «Он говорит, что будет терпеть и ждать своего шанса. Жалоб нет ни со стороны игрока, ни со стороны «Ак Барса»

Агент Дамира Жафярова высказался об игровом времени форварда в «Ак Барсе».

« пока не играет в свой хоккей и получает мало игрового времени, поэтому говорить о том, что у него не клеится игра, не считаю правильным. Его используют по-другому, но это дело тренерского штаба команды.

Был ли разговор про обмен? Мы с Дамиром постоянно общаемся, конечно, ему не нравится то, что происходит, но хоккеист все понимает и сам от себя требует большего.

Он говорит, что будет терпеть и ждать своего шанса. Жалоб нет ни со стороны игрока, ни со стороны клуба», – сказал агент .

В текущем сезоне нападающий сыграл восемь матчей за « » и набрал 1 (1+0) балл за результативность при среднем игровом времени 10:02.