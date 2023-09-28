Агент Жафярова: «Он говорит, что будет терпеть и ждать своего шанса. Жалоб нет ни со стороны игрока, ни со стороны «Ак Барса»

Теги Ак Барс Шуми Бабаев КХЛ Дамир Жафяров Чемпионат.com Хоккей

Агент Дамира Жафярова высказался об игровом времени форварда в «Ак Барсе».

«Дамир пока не играет в свой хоккей и получает мало игрового времени, поэтому говорить о том, что у него не клеится игра, не считаю правильным. Его используют по-другому, но это дело тренерского штаба команды.

Был ли разговор про обмен? Мы с Дамиром постоянно общаемся, конечно, ему не нравится то, что происходит, но хоккеист все понимает и сам от себя требует большего.

Он говорит, что будет терпеть и ждать своего шанса. Жалоб нет ни со стороны игрока, ни со стороны клуба», – сказал агент Шуми Бабаев.

В текущем сезоне нападающий сыграл восемь матчей за «Ак Барс» и набрал 1 (1+0) балл за результативность при среднем игровом времени 10:02.

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5 комментариев

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viktorpavlov70
Ответ Огюст
Как то и осталось не понятным чего он из Ска то "дёрнулся ", то ли с Ромой не сложилось ,то ли Ак Барс посулил бабла значительно больше , а теперь вот задницей на лавке ёрзает !
Дамир на протяжении 4 лет был одной из главных звезд в Торпедо. Но затем решил пойти в СКА за титулами и большими деньгами. Причём Ларионов хотел оставить его в Торпедо. У Дамира, при всём к нему уважении, есть один существенный минус. Он теряется на площадке под давлением. В играх плей-офф он становится невидимкой. Возможно в том числе и поэтому ему не удалось закрепиться в НХЛ. В СКА он отыграл хороший сезон, но в плей-офф опять растворился и с ним решили расстаться. Его контракт смог потянуть только Ак Барс (хотя потом его вроде бы переподписали на более низких условиях). Но Ак Барс совершенно не подходит ему по стилю игры. Об этом его и его агента спрашивали перед началом сезона. Дамир бодрился и говорил, что хочет попробовать и постарается перестроиться. Прошёл всего месяц и вот итог. Абсолютно ничего удивительного в данном случае не произошло. Ему наверное необходимо умерить аппетиты и искать другую команду для продолжения карьеры, более подходящую ему по стилю и задачам.
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Огюст
Как то и осталось не понятным чего он из Ска то "дёрнулся ", то ли с Ромой не сложилось ,то ли Ак Барс посулил бабла значительно больше , а теперь вот задницей на лавке ёрзает !
+3
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ser7777
Был в Торпедо, играл полматча а то и больше.
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sd4fmwrvz8
Надо было в СЮ переходить и играл бы в свой хоккей по стилю подходит ему игра Юлаевцев,больше в атаку и больше креатива , нежели скучный оборонительный стиль била.
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irek203102
Человек выбрал большие бабки , пусть теперь думает и полирует скамейку.
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